The Crew 2, disponibile gratis l’episodio The Game

Il secondo episodio della seconda stagione di The Crew 2 include anche un Veicolo Unico Disegnato da Andrey Tkachenko.

Ubisoft ha annunciato che il secondo Episodio della seconda Stagione di The Crew 2, il nuovo aggiornamento dell’open world dedicato agli sport motoristici, The Game, sarà disponibile oggi su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store e lo Store di Ubisoft su PC Windows, Stadia e su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Dopo aver raggiunto il gruppo degli agenti segreti di The Agency, il giocatore avrà l’opportunità di partecipare alla più pazza gara mai prodotta da Motorflix. Episodio 2: The Game spingerà i giocatori a sperimentare una nuova versione della modalità Stunt, sfidando la legge della gravità.

The Crew 2, ecco The Game

Episodio Due: The Game vedrà gli ultimi veicoli “Creators”. Questi veicoli sono creati da artisti 3D e designer e saranno disponibili per ogni Stagione. Questa stagione introdurrà contenuti esclusivi con l’Ice Hunter di Andrey Tkachenko, un concept artist russo che ha reinventato un camioncino dei gelati per la disciplina Rally Cross usando il suo tipico stile retro-futurista.

Un nuovo Motorpass accompagnerà Episodio 2: The Game, offrendo ricompense Free e Premium, compresi veicoli esclusivi come la Chevrolet Grand Sport Armored Edition (Street Race) e la Shelby GT500 Americar Edition (Rallycross), oggetti vanity, outfit e pacchetti valuta (Crediti Crew e Buck). Al di là del Motorpass, Episodio 2: The Game continuerà con i suoi veicoli gratuiti mensili, permettendo al giocatore di divertirsi nel pilotare nuovi veicoli come la Koenigsegg Gemera (Hypercar) del 19 maggio o la Yamaha YZR-M1 (Moto GP), in arrivo a giugno. I giocatori potranno aspettarsi nuovi veicoli nel corso dell’Episodio, insieme a nuovi oggetti vanity come tettucci e gomme, outfit per l’avatar, tubi di scappamento, illuminazioni speciali e colori per i finestrini.

Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere alla prova le proprie abilità, da soli o con gli amici, in una competizione ad esplorazione costante.



I piloti esploreranno l’America da costa a costa per competere e diventare i più grandi campioni di sempre, ottenendo una vasta gamma di auto, moto, imbarcazioni e aerei per dominare la scena a terra, in acqua e nel cielo. Troveranno sfide e ispirazione in quattro diverse categorie di competizioni: corse di strada, fuoristrada, pro racing e freestyle, in cui potranno disporre di una vasta selezione di tipi di veicoli e opzioni.