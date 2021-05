MacBook Pro 16″, fino a 276€ di sconto sul prezzi di listino

Il nuovo e potente MacBook Pro (16″, 16GB RAM, Archiviazione 1TB) torna su Amazon ad un prezzo imperdibile. Oltre 276€ in meno rispetto al listino.

Se avevate una mezza idea di cambiare computer, questo è il momento di farci seriamente un pensierino. Il MacBook Pro 16″ di Apple con tutti i fronzoli costa oltre 276€ in meno rispetto al prezzo di listino. È l’offerta più conveniente di Amazon dell’ultimo anno.

Processore Intel Core i9, abbondante SSD da 1TB, spettacolare display Retina da 16″, Touch Bar & Touch ID e la tastiera Magic Keyboard con meccanismo a farfalla che vi darà tante soddisfazioni; il tutto con disponibilità immediata. Il Macbook Pro 16″ introdotto a novembre 2019 è una delle macchine più potenti dell’arsenale di Cupertino, e oggi ha pure un prezzo irresistibile: 3.022€ invece di 3.299€, cioè 276€ in meno pari a un buon sconto dell’8%.

Non parliamo del 16″ entry level, bensì del modello di punta. Ecco le specifiche complete:

Processore Intel Core i9 8‑core di nona generazione a 2,3GHz

Turbo Boost fino a 4,8GHz

AMD Radeon Pro 5500M con 4GB di memoria GDDR6

16GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Archiviazione SSD da 1TB

Display Retina da 16″ con True Tone

Touch Bar e Touch ID

Quattro porte Thunderbolt 3

Con una macchina del genere, è consigliabile prendere in considerazione un’estensione di garanzia che metta al riparo da eventuali danni accidentali o di altra natura. AppleCare+ per Mac è una vera e propria assicurazione targata Apple che estende fino a tre anni la copertura hardware e comprende due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di 99€ (per i danni allo schermo o al guscio esterno) o 259€ (per i danni di altro tipo). E magari, anche un hub USB-C per collegare tutti i dispositivi con la vecchia connessione.