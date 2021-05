Cavi Ethernet per fibra: i migliori per la tua connessione

Se si dispone di una connessione in fibra ottica è importante scegliere il cavo Ethernet giusto per supportare le alte velocità permesse.

Oggi tutti sanno cosa sia un cavo Ethernet visto che è presente in quasi tutte le case dove si trova un computer connesso ad Internet. Trattasi, in maniera semplicistica, di cavi che permettono di trasferire dati all’interno di una rete. Solitamente sono utilizzati per collegare un PC ad un router o ad uno switch/Hub ma possono essere usati anche per collegare tra loro due PC e diversi apparati di rete.

All’apparenza possono sembrare tutti uguali ma in realtà è presente una differenza importante che impatta sulle prestazioni. Ogni cavo Ethernet appartiene ad una precisa categoria a cui corrisponde una specifica velocità massima di trasmissione. Questo significa che se si deve acquistare un cavo Ethernet bisogna stare attenti a questo parametro per evitare di creare colli di bottiglia all’interno della propria rete, soprattutto se si utilizzano connessioni in fibra ottica che permettono velocità massima sino a 1 Gbps.

In questo caso specifico, quindi, sarà necessario realizzare una rete locale che sappia gestire velocità così elevate e quindi bisognerà scegliere cavi Ethernet che supportino velocità adeguate. Inoltre, sempre meglio puntare sui cavi schermati che sopportano meglio la distanza e che non soffrono l’eventuale presenza di cavi elettrici nelle vicinanze o di altri fonti elettromagnetiche che potrebbero disturbare la trasmissione dei dati.

Cavi Ethernet: le categorie

CAT 5 : velocità massima di 100 Mbps (Fast Ethernet) con larghezza di banda di 100 MHz.

CAT 5e : velocità massima di 1000 Mbps (Gigabit).

CAT 6 : velocità fino a 10 Gbps con larghezza di banda fino a 250 MHz.

CAT 6a : miglioramento della CAT 6, con un raddoppio di banda fino a 500 MHz per ridurre le interferenze.

CAT 7: velocità di 10 Gbps con larghezza di banda sino a 600 MHz.

Nel caso di reti in fibra ottica, è quindi meglio puntare sui cavi cat 7 che offrono le migliori prestazioni. Ecco un elenco di alcune delle soluzioni più interessanti da acquistare.