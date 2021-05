OPPO regala Band Style e le cuffie Bang & Olufsen Beoplay H4

Tempo di regali in casa OPPO: chi acquisterà uno dei nuovi smartphone riceverà in omaggio Band Style e le cuffie Bang & Olufsen Beoplay H4.

OPPO sta vivendo un periodo d’oro in Italia. Dopo aver lanciato sul mercato un tris di assi come la serie di smartphone FIND X3 e la linea di smartphone di fascia media Serie A, il colosso cinese ha deciso di fare un regalo a chi, nei prossimi giorni, deciderà di acquistare proprio uno dei nuovi smartphone in vendita anche nel nostro Paese.

Da oggi e fino al 27 giugno 2021, con l’estate ormai in arrivo, chi acquisterò uno smartphone OPPO Find X3 Pro 5G riceverà in regalo le cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4 (valore commerciale: 300 euro), mentre chi acquisterà un OPPO A94 5G riceverà in omaggio il primo smartband dell’azienda, OPPO Band Style, in vendita al prezzo di 69,90 euro.

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G La scocca posteriore è costituita da un unico pezzo di vetro ed integra perfettamente il modulo della fotocamera. Compra su Amazon

Come ricevere gli omaggi di OPPO

L’iniziativa di OPPO ricalca quelle che abbiamo già visto anche da altre aziende. È sufficiente acquistare uno dei due smartphone presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa – c’è anche Amazon – e caricare la prova di acquisto entro il 6 luglio 2021 sul sito www.oppopromo.it previa registrazione.

Una volta che OPPO avrà verificato la prova di acquisto provvederà ad inviare l’omaggio all’indirizzo indicato dagli utenti in fase di registrazione. Il regolamento dell’iniziativa precisa che “la consegna sarà perfezionata entro circa 3 mesi dalla comunicazione di assegnazione del premio“.

OPPO Find X3 Pro 5G, la scheda tecnica

Display : OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+

: OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+ Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore :

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2

Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4

Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0

: Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2 Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4 Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM + eSIM

: 2 SIM + eSIM Resistenza : IP68

: IP68 Connettività : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Batteria : 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air

: 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air Dimensioni 163,4x74x8,3mm

163,4x74x8,3mm Peso : 193g

: 193g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Gloss Black, Blue e White

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G Il primo smartphone Android con doppia fotocamera primaria (Grandangolare e Ultra Grandangolare 50MP) con doppio sensore Sony IMX766 Compra su Amazon

OPPO A94 5G: la scheda tecnica

Schermo : AMOLED 6.43″ (2400 x 1080)

: AMOLED 6.43″ (2400 x 1080) Processore : MediaTek Dimensity 800U

: MediaTek Dimensity 800U GPU : ARM G57 MC3

: ARM G57 MC3 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Batteria : 4.220 mAh

: 4.220 mAh Fotocamera principale :

Fotocamera primaria da 48MP: f/1.7; FOV 79°; lente 6P

Fotocamera ultra grandangolare da 8MP: f/2.2; FOV 119°; lente 5P

Fotocamera Macro 2MP: f/2.4; FOV 89°; lente 3P

Fotocamera 2MP Monocromatica: f/2.4; FOV 89°; obiettivo 3P

: Fotocamera primaria da 48MP: f/1.7; FOV 79°; lente 6P Fotocamera ultra grandangolare da 8MP: f/2.2; FOV 119°; lente 5P Fotocamera Macro 2MP: f/2.4; FOV 89°; lente 3P Fotocamera 2MP Monocromatica: f/2.4; FOV 89°; obiettivo 3P Fotocamera frontale : 16MP: f/2.4; FOV 78°; lente 5P

: 16MP: f/2.4; FOV 78°; lente 5P Sistema operativo : ColorOS 11.1

: ColorOS 11.1 Dimensioni : 160 x 73,4 x 7,8 mm

: 160 x 73,4 x 7,8 mm Peso : 173 g

: 173 g Ricarica : Ricarica Rapida VOOC 4.0 30W

: Ricarica Rapida VOOC 4.0 30W Sensori : Sensore geomagnetico, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sensore ottico su schermo, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio

: Sensore geomagnetico, Sensore di luce, Sensore di prossimità, Sensore ottico su schermo, Accelerometro, Sensore di gravità e Giroscopio Colorazione: Fluid Black e Cosmo Blue

OPPO A94 5G (Fluid Black) Il Dimensity 800 è il nuovo processore di casa Mediatek Dual Mode, WI FI 6 e con processo di lavorazione a 7 nm Compra su Amazon

I rivenditori che aderiscono alla promozione di OPPO

Tra i rivenditori che aderiscono all’iniziativa di OPPO, e che trovate elencati a questo indirizzo, ci sono: