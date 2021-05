Lo smartphone POCO M3 Pro 5G in offerta lancio su Amazon

POCO propone in offerta lancio anche su Amazon il nuovo smartphone POCO M3 Pro 5G. Ecco le specifiche e i prezzi validi fino al 26 maggio.

Sempre più spesso la aziende produttrici di smartphone e tablet che puntano a conquistare il mercato italiano scelgono la strategia delle offerte lancio: nuovi prodotti proposti in sconto per qualche giorno subito dopo il lancio in Italia. Oggi POCO, la divisione di Xiaomi che strizza l’occhio ai videogiocatori, ha fatto proprio così. Il nuovo e fiammante POCO M3 Pro 5G viene proposto in offerta lancio con uno sconto massimo del 20% sul prezzo di listino, lo stesso prezzo a cui il dispositivi passerà dopo che si chiuderà questa finestra.

Il prezzo già contenuto, e ulteriormente ribassato per pochi giorni, e le specifiche di alto livello rendono il nuovo smartphone di OPPO uno dei dispositivi che potrebbero conquistare gli utenti italiani. Display da 6,5″ FHD+ e processore MediaTek Dimensity 700 che assicura altissime prestazioni in dual 5G e maggiore velocità per i contenuti in streaming, ma anche una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 18W per lunghe sessioni di gioco senza interruzione.

POCO M3 Pro 5G: la scheda tecnica

Schermo : Dot Display FHD+ da 6,5″ (2400 x 1080)

: Dot Display FHD+ da 6,5″ (2400 x 1080) Processore : MediaTek Dimensity 700 (Arm Cortex-A76, processo di elaborazione a 7 nm, CPU octa-core, fino a 2,2 GHz)

: MediaTek Dimensity 700 (Arm Cortex-A76, processo di elaborazione a 7 nm, CPU octa-core, fino a 2,2 GHz) GPU : Arm Mali-G57 MC2, frequenza GPU massima: 950 MHz

: Arm Mali-G57 MC2, frequenza GPU massima: 950 MHz Archiviazione : 64 GB e 128 GB

: 64 GB e 128 GB RAM : 4 GB e 6 GB

: 4 GB e 6 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : Fotocamera principale da 48 MP (Sensore da 1/2″ e f/1.79), Fotocamera macro da 2 MP, Sensore di profondità da 2 MP

: Fotocamera principale da 48 MP (Sensore da 1/2″ e f/1.79), Fotocamera macro da 2 MP, Sensore di profondità da 2 MP Fotocamera frontale : 8 MP (f/2.0)

: 8 MP (f/2.0) Sistema operativo : MIUI 12 basato su Android 11

: MIUI 12 basato su Android 11 Dimensioni : 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

: 161,81 x 75,34 x 8,92 mm Peso : 8,92 g

: 8,92 g Ricarica : ricarica rapida da 18 W

: ricarica rapida da 18 W Sensori : Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Blaster IR

: Sensore di prossimità, Sensore di luce ambientale, Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Blaster IR Geo­localizzazione : GPS (L1), Galileo (E1, GLONASS: G1, Beidou)

: GPS (L1), Galileo (E1, GLONASS: G1, Beidou) Colorazioni: POCO Black, POCO Yellow, Cool Blue

L’offerta lancio per i clienti di Amazon

POCO M3 Pro 5G avrà un prezzo di partenza di 199,90 euro per la versione con 4GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, ma fino al 26 maggio sarà proposto agli utenti di Amazon al prezzo scontato di 159,90 euro. Allo stesso modo anche la versione più potente, 6GB + 128 GB, avrà un prezzo di vendita di 229,90 euro, ma per i prossimi due giorni può essere acquistata a soli 199,90 euro.

L’offerta è valida per le tre colorazioni disponibili: POCO Black, POCO Yellow e Cool Blue. Le spedizioni per i POCO M3 Pro 5G acquistati entro il 26 maggio partiranno già il giorno successivo con consegna garantita in gran parte d’Italia entro il 28 maggio.