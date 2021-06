Come estendere la rete Wi-Fi di casa con meno di 40 euro

La vostra rete Wi-Fi non arriva in tutta casa? Nessun problema, ecco come estendere il segnale Wi-Fi con meno di 40 euro.

Chi vive in una casa grande, magari disposta su più piani o con molte stanze, lo sa benissimo: far arrivare il segnale Wi-Fi anche negli angoli più lontani dal punto in cui è posizionato il modem può rappresentare un grattacapo non di poco conto, e la stabilità o la velocità della connessione può risentirne in modo spesso sostanziale. La soluzione, per fortuna, è a portata di click e richiede pochi passaggi. I range extender fanno esattamente questo: captano il segnale Wi-Fi in partenza dal router di casa e permettono di estendere la rete Wi-Fi a quelle aree della casa che in altro modo non sarebbero raggiunte. Il vantaggio è che non è necessario spostare il router principale ed è possibile disseminare i range estender a proprio piacimento, arrivando così a coprire col Wi-Fi anche i punti più irraggiungibili e godere di una connessione stabile in qualsiasi punto della vostra casa.

Le aziende che producono router generalmente offrono anche un’ampia selezione di ripetitori di segnali per estendere la portata della rete Wi-Fi. Esistono migliaia di modelli, più o meno semplici e più o meno costosi, ma non c’è bisogno di spendere un occhio della testa per avere una rete Wi-Fi diffusa in tutta casa. Ecco alcune soluzioni per farlo con meno di 40 euro.

Come estendere la rete Wi-Fi con meno di 30 euro

Ecco tre ottimi dispositivi che potete acquistare subito con meno di 40 euro per estendere la rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio in modo economico.

TP-Link RE200

Piccolo e compatto, il ripetitore Wi-Fi Wireless RE200 di TP-Link, azienda leader nel settore della connettività domestica e aziendale, si collega ad una qualsiasi presa della corrente e non necessità di cavi per essere pienamente operativo.

Supporta fino a 32 dispositivi collegati (16 dispositivi su ciascuna banda, 2.4ghz e 5ghz) con velocità massima di 750mbps e grazie alla porta Ethernet posizionata sul dispositivo può anche connettere dispositivi cablati come PC, console di gioco, Smart TV o laptop.

Mi Wi-Fi Range Extender Pro



È il più economico della nostra selezione, facile da collegare e stabile nel suo utilizzo quotidiano. Il Mi Wi-Fi Range Extender Pro è compatibile con la maggior parte dei router in circolazione in Italia e promette una connessione in pochi secondi grazie alla scansione del QR Code.

Il prezzo ridotto porta con sé qualche limite: la velocità massima di trasmissione è di 300 Mbps e il numero massimo di dispositivi che possono essere collegati è 24, meno rispetto alla concorrenza ma comunque più che sufficiente per un utilizzo domestico.

D-Link DAP-1620 Range Extender

D-Link DAP-1620 è un valido range extender wireless dotato della tecnologia Wireless AC di D-LINK che permette di raggiungere velocità fino a 1300 Mbps. Compatto e potente, il dispositivo si collega alla presa della corrente senza la necessità di cavi e si configura in pochi secondi grazie ad un solo pulsante da premere o all’app per iOS e Android.

Bonus! Amazon eero 6 in offerta ad un prezzo mai visto prima

Con l’avvicinarsi del Prime Day 2021 Amazon sta già proponendo offerte da capogiro e oggi tra i prodotti a prezzi mai visti prima c’è il suo nuovo sistema WiFi Mesh compatibile con lo standard WiFi 6 dual-band per portare una copertura ottimale anche in case più grandi o disposte su più piani, rigorosamente compatibile con l’assistente vocale Alexa.