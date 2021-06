FIFA 21 per Xbox in offerta col 70% di sconto

FIFA 2021 per Xbox One e Xbox Series X scende di prezzo in vista del Prime Day 2021: in offerta col 70% di sconto per pochi giorni.

Il Prime Day 2021 è sempre più vicino e gli sconti sono già iniziati da qualche giorno. Come ogni anno le offerte riservate agli utenti di Amazon Prime riguardano tutte le categorie di prodotte in vendita su Amazon e i videogiochi non fanno di certo eccezione. In attesa di scoprire qualche sconti da capogiro ci riserverà l’evento più atteso dell’anno per lo shopping online, Electronics Arts ha deciso di fare un regalo agli utenti di Xbox. FIFA 21, nelle tre versioni disponibili per le console di casa Microsoft, è in offerta col 70% di sconto per pochi giorni.

Il prezzo più basso si riferisce alla versione standard per Xbox One e con codice di download per la piattaforma Origin, edizione che include l’upgrade gratuito per le console di ultima generazione, Xbox Series X e Xbox Series S.

La versione standard include:

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Oggetto ambasciatore FUT in prestito – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Champions in offerta per Xbox

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera — Una giovane promessa locale con potenziale da campione

Oggetto ambasciatore FUT in prestito – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Ultimate in offerta