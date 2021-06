Caricabatterie wireless: le migliori offerte per il Prime Day

Un caricabatterie wireless è comodo, facile da usare e bello da vedere. Ecco le migliori offerte in occasione del Prime Day 2021.

Il caricatore wireless per smartphone è un piccolo lusso che oramai è davvero alla portata di tutti. Si tratta di un accessorio pratico, economico e anche molto elegante, in grado di non sfigurare neppure in un salotto. E poi, volete mettere la praticità di poggiare il telefono e dimenticarlo lì, una volta arrivati a casa, senza preoccuparsi di connessioni, prese di corrente e cavi? Ecco dunque le migliori offerte per il Prime Day 2021 di Amazon, tutte con fast charge (10W per Android, 7.5W per iPhone) ma fate presto: alcune sono Offerte Lampo e dureranno poche ore.

Nota bene: affinché possano erogare tutta la potenza di cui sono capaci, i pad wireless hanno bisogno di un adattatore da almeno 10-12 Watt (per un tappetino di ricarica wireless singolo) o da 45 Watt (per quelli doppi o tripli).

Con una potenza massima di 10W, permette di ricaricare il telefono in modalità wireless fino a 2 volte più velocemente rispetto alle piattaforme di ricarica wireless con standard di 5W; con iPhone, invece, il limite massimo per scelta ingegneristica di Apple è 7.5W.

Certificato CE, ROHS e FCC, è compatto e leggero ed è anche molto economico; per via anche delle ottime recensioni, è uno dei più venduti su Amazon nella sua categoria.

Disponibile in grigio, nero, rosa e blu, il caricatore Lecone dispone di un design del tessuto di alta qualità che garantisce una discreta gradevolezza al tatto, un design elegante per casa o l’ufficio e che in più non graffia il telefono.

Grazie al design a doppia bobina, fornisce ricarica rapida da 10W per Samsung Galaxy e altri dispositivi Android, e ricarica rapida da 7.5W per iPhone; dispone di funzioni integrate di protezione dagli aumenti di temperatura e dai cortocircuiti durante l’intero processo di ricarica.

In alternativa, c’è anche la versione con organizzatore.

Chi va sempre di fretta e ha bisogno di ricaricare contemporaneamente due dispositivi sceglierà sicuramente il 2 in 1 Lecone che, per un prezzo inferiore ai 16€ incluse spedizioni, consente di ricaricare assieme smartphone e smartwatch; supporta Apple Watch ma non include l’adattatore da parete che andrà comprato a parte.

Come i suoi colleghi, supporta la ricarica da 5W, 7.5W e 10W, ma a differenza loro è compatibile con AirPods (con custodia di ricarica wireless) e AirPods Pro.

Quando posizionate un dispositivo, il pad si accende per qualche istante, per poi spegnersi; questa caratteristica lo rende adatto per stare sul comodino vicino al letto. Se continua a lampeggiare, invece, avete probabilmente posizionato male il dispositivo, o ha una custodia eccessivamente spessa. È il più economico della carrellata: meno di 10€ incluse spedizioni.

