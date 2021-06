Galaxy Buds+ di Samsung col 53% di sconto per il Prime Day

Gli auricolari Galaxy Buds+ di Samsung tornano in sconto per il Prime Day 2021. Ecco il prezzo che resterà valido per i prossimi due giorni.

Gli eleganti auricolari wireless in-ear di Samsung, i Galaxy Buds+, scendono di prezzo temporaneamente per il Prime Day 2021 di Amazon. Vendutissimi e molto apprezzati dagli utenti, soprattutto per il prezzo più accessibile rispetto alla versione top di gamma (sconto del 53%), i Galaxy Buds+ possono vantare altoparlanti a 2 vie che garantiscono un suono di qualità AKG con toni alti ricchi e bassi profondi.

Tre i microfoni di cui sono dotati per chiamate dall’audio cristallino e in grado di isolare la vostra voce dai rumori di sottofondo. Ottima anche la durata della batteria dei Galaxy Buds+: 11 ore di durata coi soli auricolari, che salgono a 22 ore con la custodia di ricarica.

Wireless è la parola chiave! Coi Galaxy Buds+ potete dire addio ad ogni cavetto: è sufficiente, infatti, un caricabatterie wireless Qi per ricaricare la custodia degli auricolari o, in alterativa, se siete in possesso di uno smartphone Galaxy – Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Note10, Note10+, Note10 5G e Note10+ 5G – potete sfruttare la Condivisione di Ricarica Rapida.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.