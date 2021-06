Prime Day 2021: i prodotti Arlo in offerta fino al 45%

I prodotti di punta di Arlo per la sorveglianza di casa tornano in offerta per il Prime Day 2021 di Amazon. Tutti i nuovi prezzi.

Il Prime Day 2021 di Amazon è arrivato e Arlo, tra le aziende leader nel settore della videosorveglianza domestica, ha deciso lanciare un’offerta mai viste prime sull’intero catalogo di piccole e compatte videocamere da interno e da esterno. Sconti fino al 45% che ci accompagnano da oggi e fino alla conclusione del Prime Day, prezzi così bassi da doversi considerare validi fino ad esaurimento scorte.

Il prezzo senza dubbio più conveniente è quello del sistema di videosorveglianza Wi-Fi che include 4 telecamere di sicurezza 4K e con potente zoom fino a 12X per non perdersi neanche un dettaglio delle riprese. Il set completo, che include anche la stazione base SmartHub e quattro supporti per montare a parete le quattro telecamere, è in offerta a 599,99 euro invece di 999 euro.

Il prezzo scende a 479,99 euro – invece di 799 euro, con un risparmio del 45% – per il set composto dalla base SmartHub e da 3 telecamere, mentre per la versione che include soltanto due telecamere da interno e da esterno il prezzo scende a 324,99 euro.

Tutte le telecamere Argo in offerta su Amazon possono essere utilizzate sia all’esterno che all’interno e sono dotate di visione notturna con colori vivaci e ampio angolo di cattura di 180 gradi. Ogni telecamera è dotata di una batteria che può essere sostituita: si tratta dell’unica telecamera di sorveglianza 4K che può essere installata in pochi minuti grazie proprio al design senza fili.

Non solo: tra le funzionalità molto apprezzate dagli utenti c’è anche la potente sirena integrata che può essere azionata anche da remoto per per suonare automaticamente quando viene rilevato un movimento e scoraggiare così gli intrusi.

Gli sconti sui prodotti targati Arlo, però, non finiscono qui. Anche la potente videocamera con riflettore Pro3 Floodlight e il pannello solare ad esso associato, fondamentale per il suo utilizzo senza una connessione alla rete di alimentazione di casa, scende di 100 euro e per i prossimi giorni viene proposta a 199,99 euro. Allo stesso prezzo è disponibile anche la versione con pannello solare nero.

