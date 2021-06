Tutti i videogiochi di Resident Evil in offerta per il Prime Day

Il Prime Day 2021 porta con sé sconti da capogiro su alcuni dei capitoli più amanti della serie di Resident Evil: ecco tutti i videogiochi in offerta.

Il Prime Day 2021 di Amazon è arrivato e gli amanti dei videogiochi stanno trovando pan per i propri denti. Tra la miriade di prodotti in offerta per l’evento dell’anno per i fan dello shopping ce ne sono alcuni dedicati alla saga videoludica di Resident Evil, anche se non si tratta dei titoli più iconici della serie.

Le piattaforme per le quali vengono proposti i videogiochi di Resident Evil in offerta sono le due ancora oggi più diffuse, PlayStation 4 e Xbox One, e in alcuni casi i prezzi scendono anche del 73%! Se non vi siete ancora mai avvicinati a questa fortunata serie horror, questa è l’occasione perfetta per una prima infarinatura. Vi aspettano ore ed ore di gioco davvero terrificanti!

Resident Evil 3 in offerta col 64% di sconto

Una serie di strane sparizioni si sono verificate negli Stati Uniti medio occidentali, in una città chiamata Raccoon City. Una squadra specializzata delle forze di polizia nota come S.T.A.R.S. ha indagato, stabilendo che la società farmaceutica Umbrella e la sua arma biologica, il virus T, sono la causa dell’incidente che ha provocato la scomparsa di alcuni membri. Jill Valentine e gli altri sopravvissuti S.T.A.R.S. provano a far conoscere questa verità, ma scoprono che lo stesso dipartimento di polizia è sotto il controllo della Umbrella e che i loro rapporti vengono respinti.

Tuttavia, presto emergono notizie di macabri episodi di cannibalismo, e cani rabbiosi iniziano a vagare per le strade. Con il male che si diffonde per tutta la città, Jill è determinata a sopravvivere. All’insaputa di Jill, però, un inseguitore estremamente potente è già stato inviato per eliminarla.

Resident Evil 7: Biohazard per PlayStation 4

Quando Ethan Winters ha aperto la sua casella di posta, l’ultima cosa che si sarebbe aspettato di trovare era un messaggio da parte della moglie, scomparsa da ormai tre anni.

“Vieni a prendermi”, un indirizzo in Louisiana e nient’altro. Questo conduce Ethan in una casa abbandonata e in rovina nel cuore del Bayou. Nonostante il posto fosse pervaso da un’inquietante atmosfera, Ethan continua la sua ricerca… Fino al momento in cui viene colpito a tradimento e reso privo di sensi. Ormai nelle grinfie della famiglia Baker, Ethan non ha la minima idea di quello che lo aspetta al suo risveglio…

Resident Evil 4 per PS4

L’agente speciale Leon S. Kennedy è mandato in missione per recuperare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita. Raggiungendo un villaggio rurale in Europa, dovrà fronteggiare una nuova minaccia che non è la solita invasione di zombie : Leon affronterà nuove orribili creature infettate da un nuovo virus chiamato Las Plagas…

Resident Evil: Revelations 2 in sconto del 73%

Il racconto di Resident Evil Revelations 2 inizia con il ritorno di uno dei personaggi preferiti della serie, Claire Redfield. Sopravvissuta agli incidenti di Raccoon City raccontati nei precedenti Resident Evil, Claire lavora adesso per l’organizzazione anti-bioterroristica chiamata Terra Save. Moira Burton sta assistendo alla sua festa di benvenuto nella Terra Save quando forze armate sconosciute fanno irruzione nell’ufficio.

Claire e Moira rimangono svenute nell’attacco e si svegliano più tardi ritrovandosi in una oscura e abbandonata struttura di detenzione. Unendo gli sforzi, dovranno scoprire chi le ha rapite e con quale fine. Con i terrificanti Afflicted nascosti dietro ogni angolo, i giocatori dovranno utilizzare le armi e le munizioni in modo saggio, nella migliore tradizione dei giochi survival horror. Riusciranno Claire e Moira a restare vive e a scoprire chi le ha deportate in quest’isola remota? Chi incontreranno nel loro cammino? Una storia piena di colpi di scena che terrà il giocatore con il fiato sospeso passo dopo passo.

Resident Evil: Revelations 2 In quello che sembra un centro di detenzione abbandonato su un'isola remota, l'orrore attende in agguato a ogni angolo buio; ci sarà un modo per fuggire Compra su Amazon

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.