Le TV e Soundbar di Samsung in offerta per il Prime Day

Amazon lancia anche il Prime Day 2021: ecco le smart TV e la soundbar di Samsung in offerta fino alle 23.59 del 22 giugno 2021.

Amazon ha lanciato oggi il Prime Day 2021, due giorni di imperdibili offerte su migliaia di prodotti in catalogo e tra la valanga di offerte ci sono anche sconti sulle potenti smart TV di casa Samsung, una serie di OFFERTE TOP che vi permetteranno di risparmiare fino a 500 euro sull’acquisto di una smart TV QLED o su una soundbar dell’azienda, tra le migliori in commercio.

Sono molti i modelli di smart TV in offerta da oggi e per le prossime 48 ore in arrivo da due diverse serie, la serie Q64T e la serie Q74, nei modelli più grandi ad oggi disponibili, da 55″ a ben 75″ che assicureranno sessioni di gioco immersive senza precedenti.

Tutti i modelli proposti in sconto per il Prime Day 2021 vantano l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, e tecnologia di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale. La tecnologia Quantum HDR analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione.

Le Smart TV di Samsung in offerta per il Prime Day che vi abbiamo segnalato, con prezzi validi per gli utenti di Amazon Prime, sono da considerarsi fino ad esaurimento scorte e sono inclusive della spedizione veloce gratuita.

Samsung The Sero con un risparmio di 700 euro

Tra le offerta più convenienti tra le smart TV di casa Samsung riguarda l’elegante e insolita The Sero, la prima TV dell’azienda coreana che ruota in verticale o in orizzontale in base a quello che stai guardando e si adatta ai tuoi contenuti. Lo sconto è di quelli importanti (ben 700 euro in meno), ma dobbiamo segnalarvi che pur trattandosi del prezzo più basso di sempre è lo stesso prezzo che viene proposto ormai da qualche settimana.

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43 The Sero ruota in verticale o in orizzontale in base a quello che stai guardando e si adatta ai tuoi contenuti Compra su Amazon

Le altre Smart TV di Samsung in offerta per il Prime Day 2021

Samsung QLED 4K 2021 Q80A - 55 Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. Compra su Amazon

Le soundbar di Samsung da non perdere

In offerta, però, non ci sono soltanto le potenti smart TV: per i prossimi giorni sarà possibile acquistare la Soundbar HW-Q60T/ZF di Samsung col 56% di sconto. La soundbar Q60T si sincronizza con il tuo TV Samsung, per dare vita a un’esperienza audio immersiva. Combina e amplifica i suoni attraverso gli altoparlanti della soundbar e del TV, regalandoti un nuovo livello di immersione acustica, per godere dei contenuti in modo mai sperimentato prima.

Ma gli sconti non si fermano a quel modello. Ecco le migliori offerte valide per le prossime 48 ore:

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.