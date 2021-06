Olympic Games Tokyo 2020 di SEGA è nei negozi

Il videogioco ufficiale delle prossime olimpiadi di Tokyo è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Stadia.

SEGA of America e l’International Olympic Committee (IOC) annunciano il lancio di Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game in tutto il mondo su console e PC. Con 18 eventi olimpici in stile arcade, un robusto avatar creator, modalità online a 8 giocatori e una ricca personalizzazione tra cui oltre 50 outfit, i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 offrono agli aspiranti campioni di tutte le età, la possibilità di vivere i loro sogni olimpici a casa. Il titolo è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Google Stadia.

Tokyo 2020 nel salotto di casa

Olympic Games Tokyo 2020 offre ai fan di tutte le età l’opportunità di salire sul palcoscenico globale in 18 eventi olimpici in stile arcade tra cui i 100 m, il salto in lungo, il basket, la BMX, il rugby a sette, l’arrampicata, il tennis e molti altri . I giocatori possono competere con amici e familiari in una varietà di modalità da solista e online, tra cui modalità pratica, partite con classifica e altro ancora. Le ricreazioni fedeli delle sedi reali di Tokyo 2020 (incluso lo Stadio Olimpico) aggiungono uno strato di autenticità all’esperienza. Dice Ian Curran, President & COO di SEGA of America

SEGA ha una lunga storia nello sviluppo di videogiochi a tema olimpico divertenti, adatti alle famiglie e inclusivi che portano a casa l’emozione di competere sul più grande palcoscenico sportivo del mondo. Che tu miri a scalare le classifiche globali o desideri semplicemente creare un avatar divertente e gareggiare nel tuo sport arcade preferito, Olympic Games Tokyo 2020 offre un’esperienza divertente e autentica per i fan di tutte le età.

Oltre a 18 eventi giocabili, Olympic Games Tokyo 2020 presenta anche un Avatar Creator che consente ai giocatori di costruire e personalizzare l’atleta olimpico dei loro sogni. Vuoi fare il salto in lungo con una divisa da pirata o diventare il primo astronauta campione di judo? Oltre 50 costumi colorati tra cui Miraitowa (la mascotte olimpica ufficiale!) e Sonic the Hedgehog aggiungono una vasta gamma di divertenti personalizzazioni creative. I giocatori possono anche condividere il proprio codice Avatar con gli amici per costruire il dream team definitivo.