Doppio sconto su Honor Band 6 col coupon di 10 euro su Amazon

Lo smartband Honor Band 6 scende a soli 39 euro – prezzo al minimo storico – grazie al doppio sconto valido per sole 24 ore. Ecco come fare.

Honor Band 6, il nuovo smartband del colosso cinese, è sbarcato da pochissimo anche in Italia – sul sito ufficiale del produttore viene ancora pubblicizzato il modello precedente, Honor Band 5 – ma su Amazon è già possibile acquistarlo ad un prezzo mai visto prima: 39 euro invece di 59 euro.

Un vero e proprio minimo storico per lo smartband di Honor dotato di schermo AMOLED da 1.47″, sensore per il rilevamento del battito cardiaco e l’immancabile misuratore SpO2, oltre a tutte le specifiche che ci si aspetta da uno smartband di tutto rispetto: durata della batteria di 14 giorni e ricarica rapida, monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, moltissime modalità di allenamento (corsa all’aperto, corsa al coperto, bicicletta all’aperto, bicicletta al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, ellittica, vogatore, camminata al coperto) e la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone al quale è collegato, Android con sistema operativo 5.0 o successivi e iOS 9.0 o successive.

Perché Honor Band 6 costa così poco? È merito del coupon Amazon

Il prezzo è di quelli mai visti prima e il motivo di questo minimo storico è presto detto: oltre allo sconto del 15% già disponibile oggi, che porta da 59 euro a 49,90 lo smartband di Honor, è disponibile un coupon di 10 euro da applicare al momento dell’aggiunta di Honor Band 6 al carrello di Amazon, come vi mostriamo nello screenshot qui sotto.

Prima di aggiungere il prodotto al carrello, quindi, dovrete spuntare la voce “Seleziona coupon” e procedere all’acquisto. Al momento del pagamento vedrete applicato lo sconto di 10 euro e, soltanto per le prossime 24 ore, potete portarvi a casa uno smartband potente e versatile con ben 20 euro di sconto.