The Sims 4 con l’espansione di Star Wars in sconto fino al 67%

The Sims 4 con l’espansione Star Wars: Viaggio a Batuu scende di prezzo per pochi giorni: risparmia fino al 67% sul prezzo di listino.

Fan di The Sims 4 e dell’universo di Star Wars, ecco un’ottima notizia! Il fortunato videogioco di simulazione della vita realtà, nella sua versione per PC e console, scende drasticamente di prezzo nel bundle che include, oltre al titolo base, l’ottima espansione che ci porta ad esplorare il remoto scenario di Batuu e che porta con sé nuove avventure, nuovi personaggi e anche tante spade laser per dare ai nostri Sims un tocco di fantascienza mai visto prima.

Il bundle The Sims 4 + Star Wars: Viaggio a Batuu, generalmente venduto a 49,99 euro, per le prossime ore viene proposto su Amazon con un risparmio che va dal 60% al 67% a seconda delle piattaforme. A beneficiare di uno sconto maggiore sono gli utenti di Xbox, che possono portarsi a casa il bundle a 16,49 euro (-67%), mentre per gli utenti di PC lo sconto è del 60%: 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Viaggio a Batuu porta con sé una valanga di nuovo materiale in arrivo dal franchise di Star Wars, dai personaggi più recenti come Rey e Kylo Ren con le immancabili spade laser, ma ci sarà spazio anche per il celebre Millennium Falcon e per gli Stormtroopers:

I suoi Sims sono ormai ben lontani da casa: dal Millennium Falcon alla movimentata taverna fino agli abiti caratteristici di Batuu, saranno circondati dalle immagini e dai suoi iconici di Star Wars. Socializza con la popolazione aliena per capire come mai Batuu è diverso da qualsiasi altro pianeta. Quando il tuo Sim torna a casa, fai che porti con sé nuovi arredi e ricette ispirati dai viaggi, gioca una partita di sabacc oppure organizza un divertente allenamento con la spada laser.

E se questa premessa non vi ha già messo l’acquolina in bocca, sappiate che la nuova espansione porta con sé anche una vera e propria storia:

La Resistenza, il Primo Ordine e le Canaglie si contendono il controllo di Batuu, ma saranno le gesta dei tuoi Sims a determinare che lo otterrà. Mentre i Sims affronteranno sfide e missioni speciali, sarai tu a far pendere l’ago della bilancia. La tua influenza non solo modificherà lo scenario, ma sbloccherà anche premi con l’accesso a caccia stellari, nuovi abiti e missioni cruciali a Batuu.

Superando le missioni, spiega Electronic Arts, si faranno guadagnare punti reputazione per i nostri Sims. Avremo inoltre la possibilità di schierarci: potremo scegliere di aiutare Kylo Ren ad individuare la base della Resistenza o unirci a Rey e Vi Moradi nella lotta contro il Primo Ordine.