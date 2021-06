YouTube compra una location a Inglewood per eventi dal vivo

Lo YouTube Theatre sarà alto tre piani e avrà a disposizione 6mila posti per eventi dal vivo, come concerti, competizioni di eSport e raduni.

YouTube si è aggiudicato i diritti per avere una sede fisica per eventi dal vivo a Inglewood, in California, come parte del nuovo progetto di sviluppo e riqualifica dell’area dell’ex ippodromo di Hollywood Park. Tale operazione promette di essere il più grande sviluppo urbano ad uso misto in costruzione negli Stati Uniti occidentali, e ha l’obiettivo di trasformare i terreni in un quartiere residenziale con intorno il SoFi Stadium, che ospita le partite interne dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers della NFL, un casinò, alberghi e molto altro. L’Hollywood Park ospita anche 3.000 appartamenti, un hotel di 300 camere, l’American Airlines Plaza e un’area commerciale di 890.000 metri quadrati.

Lo YouTube Theather

L’accordo si basa su una serie di partnership tra Google e l’azienda proprietaria dell’Hollywood Park che hanno reso Google Cloud il partner cloud esclusivo di Rams, Chargers e SoFi Stadium (Google Cloud è anche il partner cloud esclusivo di YouTube Theater). Inoltre, YouTube sarà l’esclusivo “partner di servizi video e servizi di streaming musicale” del teatro, e dei già citati SoFi Stadium, Hollywood Park e Rams and Chargers. La sede dell’edificio che ospiterà gli eventi dal vivo sarà alta tre piani, avrà un club privato di 3.500 metri quadrati e disporrà di 6.000 posti, ospiterà concerti, spettacoli comici, eventi correlati ai creator della piattaforma, ma anche competizioni di eSport e spettacoli della community.

Dice Angela Courtin, vicepresidente del marketing di YouTube:”Lo YouTube Theatre abbinerà l’unicità di produzioni YouTube ad eventi fisici “nella vita reale” che riuniranno creatori e fan, condividendo contemporaneamente la stessa esperienza con i nostri due miliardi di utenti mensili globali attraverso livestream e contenuti VOD”. I primi artisti che dovrebbero esibirsi allo YouTube Theatre sono Pitbull e Iggy Azalea, Black Pumas e TLC con Bone Thugs-N-Harmony, su un palcoscenico di 6.100 metri quadrati. Il teatro avrà anche un’icona del pulsante “play” di YouTube digitale su larga scala all’esterno della sede, che può trasformarsi in uno schermo video immersivo in cui gli ospiti possono specchiarsi o visualizzare i momenti salienti dei creatori e degli artisti di YouTube. YouTube Theatre aprirà per i suoi primi eventi entro la fine dell’estate.