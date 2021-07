The Witcher, la seconda stagione su Netflix a dicembre

Oltre alla data ufficiale della messa in onda della stagione 2, è stato rilasciato un trailer e aggiornato il sito dell’evento The WitcherCon.

Netflix ha annunciato la data d’uscita ufficiale dell’attesissima seconda stagione di The Witcher. La serie arriverà sugli schermi televisivi di tutto il mondo il 17 dicembre 2021. Occhi intanto puntati sulla prossima WitcherCon del 9 luglio, una convention virtuale globale dedicata a The Witcher che sarà trasmessa in streaming sia su Netflix che sui Canali YouTube e Twitch di CD PROJEKT RED per il co-streaming.

The Witcher 2 ha una data

Oltre che per celebrare la saga letteraria, videoludica e televisiva, l’evento servirà agli sviluppatori per svelare qualche altra curiosità e informazione sulla serie TV, compresi esclusivi filmati “dietro le quinte”, interventi interattivi dedicati alle persone che hanno dato vita a The Witcher in gioco e sullo schermo, con grandi novità sulla serie Netflix e rivelazioni inedite sull’intero franchise. Di seguito, la sinossi della seconda stagione: convinto che Yennefer sia morta durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla a Kaer Morhen, il luogo più sicuro che conosca.

CMentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, deve proteggere la ragazza da qualcosa di ancora più pericoloso: il suo misterioso potere.

Riprendendo da dove si era interrotta la prima stagione, quindi, Geralt di Rivia (Henry Cavill) si è finalmente unito alla principessa Cirilla in esilio, e inizialmente si ritroveranno nella fortezza di montagna dei witcher dove Geralt è stato addestrato, e dove la stessa ragazza dovrà affrontare prove simili per diventare lei stessa una assassina professionista di mostri su commissione. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, i fan potranno godersi, dal 23 di agosto, The Witcher: Nightmare of the Wolf, un anime realizzato dallo studio di animazione coreano Studio Mir, che in passato ha collaborato con Nickelodeon per La leggenda di Korra, che racconterà la storia del mentore di Geralt, Vesemir.