Pioggia di sconti sui Surface di Microsoft: fino a 500 euro di risparmio

L’estate porta con sé una valanga di sconti sui dispositivi Surface di Microsoft, sugli accessori più utili e anche su Microsoft 365. Tutti i dettagli.

L’estate è arrivata e Microsoft ha deciso di proporre interessanti, e spesso mai visti prima, sconti sui dispositivi della famiglia Surface, tablet e computer portatili sempre più apprezzati dagli utenti che si affidano a Microsoft con la certezza si ritrovarsi tra le mani dispositivi potenti, durevoli e versatili. Dai leggeri Surface Laptop Go con schermo touchscreen da 12,4 pollici ai più piccoli e compatti Surface Go 2, veri e propri tablet con la potenza di un computer di alto livello, senza dimenticare gli ottimi Surface Book 3, tra i dispositivi più venduti da Microsoft, e i Surface Pro X da poco rinnovati.

Microsoft ha puntato tutto sulla famiglia Surface i risultati si sono visti. Ogni annuncio di nuovi dispositivi viene accolto con entusiasmo da pubblico e critica e l’azienda di Redmond non fa che rilasciare accessori che permettono agli utenti di creare un vero e proprio ecosistema, al pari di quello che sta facendo Apple da anni.

Ce n’è davvero per tutti: dagli auricolari Surface Earbuds ai Surface Headphones 2 per chi è alla ricerca di un’esperienza più immersiva, anche durante le lunghe sessioni di gioco. Dalle penne per Surface agli eleganti mouse, passando per il Surface Dial che promette un modo completamente nuovo di interagire con la tecnologia e creare nel modo più naturale e coinvolgente.

Microsoft Surface, gli sconti sui dispositivi

Microsoft Surface Laptop 3, 13.5″, Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero Compra su Amazon Sottile e leggero, Surface Laptop 3 è facile da trasportare

Livelli superiori di velocità e prestazioni, per fare tutto quello che vuoi tu, con i processori di ultima generazione

Porte USB-C(tm) e USB-A per connettersi a schermi, Docking Station e altro ancora, e persino per ricaricare gli accessori

Gli altoparlanti Omnisonic ancora avanzati, nascosti sotto la tastiera, offrono un incredibile suono omnidirezionale

Tastiera layout QWERTY Italiano

Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Microsoft Surface Laptop Go 12.45 Compra su Amazon Abilitato per Windows 10 Home in modalità S

Schermo touchscreen PixelSense da 12.45"

Tastiera di dimensioni classiche con trackpad ampio e preciso

Peso minimo di 1 110 g e fino a 13 ore di autonomia della batteria

Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Microsoft Surface Pro X Computer Portatile 2-in-1, 13″, 8 Gb RAM – 128 Gb SSD, Nero Compra su Amazon Ottimo per lo stile di vita in movimento con uno spessore di solo 7.3 mm e un peso minimo di 772 g (1,7 lb); sempre a portata di mano; lavora anche lontano dall'ufficio

Trasforma surface pro x in un computer portatile completo o in uno studio mobile con la tastiera signature keyboard per surface pro x e la slim pen; possibile conservare e ricaricare la penna nell'elegante tastiera rivestita in alcantara, con tasti retroilluminati e ampio trackpad in vetro multitocco

Rimani in contatto con la connettività ultraveloce lte advanced pro, mantieni la tua produttività con una batteria di lunga durata (fino a 13 ore di autonomia) e la ricarica rapida che consente di raggiungere l'80% di carica in poco meno di un'ora

Colore: nero

Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Microsoft Surface Pro 7 Laptop – Touchscreen da 12,3 “, Intel Core i5, 8 GB di RAM Compra su Amazon Ovunque ti trovi, il surface pro 7 facilita le tue attività di gioco e lavoro

Dotato con processore intel core di ottava generazione e di una batteria che dura tutto il giorno

Hai la possibilità di scegliere tra 2 colori, platino o nero brillante

Apri il sostegno integrato e aggiungi la cover con tasti signature

Tecnologia schermo: led

Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile

Microsoft Surface, gli sconti sugli accessori





Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless, Platino Compra su Amazon Sottile e leggero

2 pulsanti, clic sinistro e clic destro

Bluetooth 4.0/4.1

Non compatibile con Windows 7 o Mac senza lo standard Bluetooth 4.0

Anche Microsoft 365 scende di prezzo per qualche giorno