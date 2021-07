Facebook lancia le Soundmoji, le emoticon con l’audio

Facebook annuncia ufficialmente le emoticon con audio per Messenger in vista della Giornata Internazionale delle Emoji di domani.

Lo avevamo anticipato già qualche mese addietro, ma ora arriva l’ufficialità: Facebook ha comunicato il lancio delle Soundmoji, ovverosia delle emoticon con l’audio, per Messenger. L’annuncio avviene tra l’altro in concomitanza con la prossima Giornata Internazionale delle Emoji che si terrà domani, sabato 17 luglio 2021, per la quale si stanno tra l’altro moltiplicando le iniziative da parte di numerose aziende del settore social e Hi-Tech.

L’emoji si evolve grazie a Facebook



Secondo il Global Emoji Trend Report 2021, una ricerca eseguita da Adobe che ha intervistato 7.000 persone che utilizzano abitualmente le emoji negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, Australia e Corea del Sud per esplorare l’impatto delle emoji sulla comunicazione digitale e su come siano in grado di connettere milioni di persone in tutto il mondo, queste “figure” abitualmente utilizzate nelle chat portano gioia, favoriscono la comprensione reciproca e hanno un impatto positivo sulla salute mentale delle persone.

Ma, soprattutto, sono ormai prepotentemente entrate nella vita quotidiana di milioni e milioni di utenti nel mondo. Ogni giorno, solo su Messenger, le persone inviano più di 2,4 miliardi di messaggi con emoji. Questi, infatti, secondo chi ne fa ampio uso aggiungono colore e vivacità alle chat e consentono spesso di esprimere con una immagine ciò che le parole a volte non riescono. Per questo motivo Facebook ha pensato di dare “voce” alle emoji creando le Soundmoji. Queste ultime consentono di inviare brevi clip audio in una chat di Messenger, dagli applausi, ai grilli, dal rullo di tamburi alle risate malvagie, fino a spezzoni audio di artisti come Rebecca Black e programmi TV e film come F9 di Universal Pictures, NBC e Brooklyn Nine-Nine di Universal Television e Bridgerton di Netflix e Shondaland.

Per utilizzare i Soundmoji, basta avviare una chat in Messenger, quindi toccare la faccina sorridente e selezionare l’icona dell’altoparlante. Da lì, si può visualizzare in anteprima e poi inviare l’emoji audio preferita. Il colosso dei social network fa sapere in una nota che sta lavorando a un’intera libreria di Soundmoji tra cui scegliere, che verrà rilasciata in tempi brevissimi e aggiornata regolarmente con nuovi effetti e famose note sonore. Ogni file audio è rappresentato da un’emoji visivo, e a quelli classici ne verranno associati di nuovi.



“Amiamo creare funzionalità divertenti e innovative che tengono le persone connesse e danno loro la libertà di esprimersi” – ha spiegato Fidji Simo, vice presidente e responsabile dell’app Facebook – “E giusto in tempo per il World Emoji Day del 17 luglio non vediamo l’ora di farvi provare la nostra nuova creazione”.