Steam Deck: dettagli, prezzo e uscita della console portatile di Valve

Valve ha annunciato Steam Deck, la sua console portatile simile a Nintendo Switch con cui giocare i titoli PC anche fuori casa.

Le voci di corridoio secondo cui Valve starebbe lavorando a una versione di Nintendo Switch per i giochi Steam si sono concretizzate. La società ha infatti rivelato Steam Deck, disponibile a partire da dicembre al prezzo di 419 euro.

Sebbene l’hardware non sia definitivo, secondo IGN, il dispositivo somiglia attualmente a un mix tra Switch, il vecchio Game Gear e lo Steam Controller.

Steam Deck: specifiche tecniche

Ha un touchscreen da sette pollici e con una risoluzione di 1280×800. Presenta due levette, due trackpad quadrati da 32,5 mm, un pad direzionale analogico, quattro pulsanti principali, grilletti e tasti per il settaggio delle impostazioni, oltre a controlli giroscopici. Lo Steam Deck ha anche un jack per cuffie, altoparlanti stereo, microfoni doppi e può contare sul feedback tattile. Pesa circa 669 grammi ed è largo circa 30 cm.

Valve ha collaborato con AMD per realizzare l’hardware. Il chipset personalizzato di Steam Deck presenta un processore da 2,4-3,5 GHz e una GPU da 1,0 a 1,6 GHz con otto unità di calcolo RDNA 2. Valve afferma che si tratta di una “centrale Zen 2 + RDNA 2” in grado di eseguire i giochi più recenti “in modo efficiente”.

Il dispositivo mobile da gioco è dotato di 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria interna NVMe, che è possibile espandere con una scheda microSD. Valve afferma che la batteria alimenterà la console da due a otto ore con una singola carica. La durata della batteria dipenderà dal consumo di risorse dei giochi a cui si giocherà, naturalmente; per fare un confronto, Nintendo Switch funziona fino a nove ore con un singolo ciclo.

Gli utenti avranno accesso alla loro libreria di giochi. Potranno contare su molte funzionalità di Steam, tra cui la chat, la riproduzione remota (in modo da poter giocare dal proprio PC praticamente ovunque), i salvataggi su cloud e, naturalmente, il negozio Steam.

Dove prenotare la piattaforma

La console di Valve potrebbe essere un acquisto interessante per coloro che desiderano giocare ai titoli per PC mentre sono fuori casa o si rilassano sul divano. Le prenotazioni si apriranno il 16 luglio alle 19.00: per preordinare la piattaforma basterà visitare questo sito e scegliere il modello che si desidera.