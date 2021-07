PlayStation 5, come funziona PS Remote Play

PS Remote Play ci permette di giocare ai nostri titoli preferiti per PS4 e PS5 anche da computer, laptop e smartphone. Tutto quello che c’è da sapere.

I tempi in cui giocare alla PlayStation significava necessariamente stare seduti davanti ad un grande schermo sono finiti. Pur restando quella la modalità principale di fruizione delle console di casa Sony, da PlayStation 4 alla nuova PlayStation 5, la funzionalità PS Remote Play ha introdotto la possibilità di continuare a giocare i propri titoli PlayStation preferiti su una varietà di dispositivi, dai computer ai tablet, passando per gli smartphone che tutti abbiamo a disposizione.

Come funziona PS Remote Play

PS Remote Play ci permette di riprodurre in streaming e giocare ai nostri titoli per PS4 e PS5, e più in generale di gestire la nostra console, da qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla nostra rete a banda larga. Questo ci permette di iniziare a giocare dalla nostra PlayStation collegata alla TV, mettere in pausa il gioco e accedere all’app PS Remote Play sul dispositivo che abbiamo scelto per trovare il gioco pronto ad attenderci esattamente dove l’abbiamo lasciato.

Non solo. Possiamo accedere alla nostra console Playstation e iniziare a giocare direttamente dall’app, senza dover accendere la TV.

Cosa serve per attivare PS Remote Play

PS Remote Play è una funzionalità gratuita da utilizzare su tutte le console PS4 e PS5. Tutto ciò di cui hai abbiamo bisogno é:

Console PS5 o PS5 Digital Edition, PS4 o PS4 Pro con connessione cablata alla rete domestica a banda larga

Un dispositivo compatibile, connesso alla stessa rete

L’app gratuita PS Remote Play per iOS e Android

Un controller wireless DUALSHOCK 4 o un controller DualSense

Connessione Internet a banda larga da almeno 5 Mbps (anche se per un’esperienza migliore Sony consiglia una connessione da 15 Mbps tramite cavo di rete LAN

I dispositivi compatibili

Come già detto, è possibile utilizzare la funzionalità da una verità di dispositivi connessi alla stessa rete domestica a cui è collegata la console principale. Vediamoli insieme:

Smartphone e tablet Android

Qualsiasi dispositivo Android con Android 7 o versioni successive può riprodurre i giochi tramite utilizzando i comandi a schermo. I dispositivi con Android 10 o versione successiva possono connettersi a un controller wireless DUALSHOCK 4 tramite Bluetooth.

iPhone e iPad

Qualsiasi dispositivo Apple con iOS 12.1 o versioni successive può riprodurre i giochi utilizzando i comandi a schermo. I dispositivi con iOS 13 o versioni successive supportano il controller wireless DUALSHOCK 4 tramite Bluetooth e i dispositivi con iOS 14.5 o versioni successive potranno utilizzare il supporto per il controller wireless DualSense tramite Bluetooth

PC Windows e Mac

I computer desktop o laptop con l’app PS Remote Play installata.

I PC Windows con Windows 10 o versioni successive potranno utilizzare un controller wireless DUALSHOCK 4 o DualSense tramite connessione cablata.

I dispositivi Mac con macOS Catalina o versioni successive potranno utilizzare un DUALSHOCK 4 tramite connessione cablata o wireless, via Bluetooth. I dispositivi Mac con macOS 11.3 o versioni successive possono utilizzare un controller wireless DualSense tramite connessione cablata o wireless.