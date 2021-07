Assassin’s Creed Valhalla, l’Assedio di Parigi disponibile da agosto

L’Assedio di Parigi, la nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla, sarà disponibile dal 12 agosto.

Ubisoft annuncia che la nuova principale espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’Assedio di Parigi, sarà disponibile dal 12 agosto. La Season 3, la Stagione di Sigrblot, comprende ricompense esclusive e attività accessibili a tutti i giocatori. Il Festival di Sigrblot sarà live per tutti da giovedì 29 luglio fino al 19 agosto. Ambientata in Francia, questa nuova avventura vedrà Eivor avviarsi su un percorso pericoloso, pieno di avvincenti avventure attraverso la campagna francese verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Il giocatore potrà scoprire nuove armi, abilità e attrezzature per affrontare nuovi tipi di nemici.

Assassin’s Creed Valhalla si espande



L’Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle missioni di infiltrazione Black Box, dove il giocatore avrà totale libertà di scegliere il miglior modo per eliminare la sua vittima designata. L’Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente, a 24,99 €, per i possessori del gioco principale. Da giovedì 29 luglio potrai festeggiare l’Estate nell’evento a tempo Festival di Sigrblot, una tradizionale festività vichinga che celebra l’inizio della stagione delle Razzie. Fino al 19 agosto saranno disponibili svariate attività attorno al tradizionale falò dell’accampamento di Ravensthorpe tra cui:

o Minigiochi: Battaglie di Rime, Torneo di Lotta e Partite a Dadi

o Tre nuove missioni

o Ricompense esclusive che comprendono decorazioni dell’accampamento,

personalizzazione degli oggetti e armi. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, si

potrà acquistare la spada a una mano Skrofnung con i gettoni Sigrblot nel negozio

del festival.

Per partecipare al Festival di Sigrblot, il giocatore dovrà raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei primi archi narrativi – Grantebridgescire o Ledecestrescire – e raggiungere il Livello 2 con il proprio accampamento. Un ulteriore aggiornamento è previsto più avanti nella Stagione e porterà una nuova mappa per Razzie Fluviali, con destinazioni lungo i fiumi di Francia e Irlanda. Assieme alla Seconda Espansione sarà disponibile l’album musicale “L’assedio di Parigi”, per dare ai fan la possibilità di ascoltare la colonna sonora completa.

Da oggi i fan potranno scoprire “Hásæti”, il primo brano dell’album composto da Stephanie Economou, che con questa canzone ha voluto evocare un senso di spiritualità e profondità nella musica e nelle voci, che si adattano perfettamente all’avventura. Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, lo Store Epic Games e lo Store di Ubisoft su PC Windows, così come su Stadia, Amazon Luna e sul servizio di abbonamento di Ubisoft’s, Ubisoft+.