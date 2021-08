Samsung Galaxy Z Flip3 5G in pre-ordine con 450 euro di valutazione per l’usato

Samsung Galaxy Z Flip3 è già disponibile su Amazon con vantaggi esclusivi e fino a 450 euro di valutazione per il tuo usato. Tutti i dettagli.

All’indomani dell’atteso evento Unpacked 2021, il nuovo gioiellino di casa Samsung, Galaxy Z Flip3 5G, è pronto a farsi ammirare anche dal pubblico italiano. Lo smartphone pieghevole di terza generazione, presentato insieme al Galaxy Z Fold3 5G, sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 26 agosto 2021, ma già da oggi può essere pre-ordinato anche su Amazon con una serie di esclusivi vantaggi che termineranno proprio il giorno dell’uscita.

Samsung ha deciso di fare le cose in grande. Chi pre-ordinerà Galaxy Z Flip3 5G riceverà:

un anno di protezione gratuita Samsung Care+, l’assicurazione che protegge il tuo dispositivo dai danni accidentali sempre e ovunque.

una Cover S Pen

caricabatterie da 25W

La procedura per ricevere questi bonus esclusivi è già nota agli utenti di Samsung, proposta già in passato in occasione del lancio di altri smartphone dell’azienda. È sufficiente acquistare Galaxy Z Flip3 5G presso uno dei rivenditori autorizzati, a cominciare dallo store ufficiale su Amazon, e registrare il nuovo Galaxy Z Flip3 5G entro il 17 settembre 2021 a questo indirizzo caricando la prova d’acquisto e il codice IMEI del dispositivo.

Samsung, una volta verificato il tutto, vi invierà a casa questi esclusivi vantaggi per un valore complessivo di 89 euro. Ma non finisce qui! Dopo aver pre-ordinato il nuovo Galaxy Z Flip3 5G potrete chiedere la valutazione del vostro usato ed ottenere fino a 450 euro di rimborso, a patto di avere uno smartphone Samsung, Apple, Huawei, LG o Mi/Redmi.

Collegandovi a questo indirizzo potete scoprire subito quanto viene valutato da Samsung il vostro smartphone usato o fare riferimento alla tabella che trovate qui sotto.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: la scheda tecnica