Galaxy for the Planet, la sostenibilità secondo Samsung

Samsung annuncia la sua visione di sostenibilità per il mondo mobile con Galaxy for the Planet.

In occasione del recente In occasione dell’evento Unpacked, Samsung Electronics ha presentato Galaxy for the Planet, la piattaforma dedicata alla sostenibilità per il suo Mobile Communications Business, fondata su uno spirito di innovazione e collaborazione aperta, nonché sulle proprie possibilità di scalabilità, che intende sostenere concrete azioni di tutela del clima. Samsung ha stabilito una serie iniziale di obiettivi da raggiungere entro il 2025 per ridurre il proprio impatto ambientale e il consumo di risorse nell’intero ciclo di vita dei prodotti Galaxy, dalla produzione allo smaltimento.

Samsung, parola d’ordine “sostenibilità”

“Crediamo che ciascuno di noi abbia un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni innovative in grado di salvaguardare il pianeta per le prossime generazioni. Samsung è perfettamente consapevole che i nostri sforzi devono essere all’altezza del nostro ruolo, della nostra influenza e dell’ampiezza dell’intero ecosistema Galaxy in tutto il mondo”, ha affermato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

“Galaxy for the Planet è un passo importante nel nostro viaggio verso la creazione di un mondo più sostenibile e lo faremo con l’apertura, la trasparenza e la collaborazione, principi che ci contraddistinguono da sempre in tutto ciò che facciamo”.

Migliorare l’impatto ambientale entro il 2025, Samsung crede che l’implementazione di pratiche sostenibili attraverso tutte le fasi di produzione sia cruciale per diminuire l’impatto ambientale e prospettare un futuro migliore per tutte le comunità del mondo e per la prossima generazione di innovatori. Samsung lavorerà per raggiungere i suoi obiettivi iniziali entro il 2025, con lo scopo di estendere il proprio impegno e darsi nuovi obiettivi successivi al 2025.

Samsung continuerà a ricercare nuove modalità per fronteggiare la crisi climatica ed espandere il proprio ruolo nell’accelerare i progressi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile così come indicati anche dal Sustainable Development Goals dell’ONU. L’azienda si impegna a riportare i progressi in modo trasparente e a lavorare con partner del settore durante tutto il suo percorso di sostenibilità.