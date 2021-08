Sniper Ghost Warrior Contracts 2, nei negozi l’edizione PS5

L’ultimo capitolo del franchise abbraccia le funzionalità next-gen di PlayStation 5, tra cui risoluzione 4K, trigger adattivi e feedback tattile.

Dopo il lancio su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (SGWC2) arriva oggi anche su PlayStation 5 con la “Elite Edition” che offre una versione appositamente pensata per la nuova console di Sony. L’edizione presenta infatti una risoluzione 4K accompagnata da immagini e texture aggiornate, con in più caratteristiche inedite. I trigger adattivi DualSense permettono per esempio di sentire in maniera diversa ciascuna arma, fornendo un maggiore controllo su tutti i colpi da cecchino a distanza estrema di 1000m, mentre il feedback tattile assicura che i giocatori sentano ogni proiettile come mai prima d’ora. Inoltre, i tempi di caricamento fulminei dell’SSD riporteranno i cecchini persistenti all’interno dell’azione molto in fretta.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 su PlayStation 5

L’edizione PS5 include anche una copia gratuita del weapon pack DLC “Crossbow Carnage”, che dà ai giocatori l’accesso all’arbalest preferito dai fan, oltre a una serie di armi altrettanto potenti. È inclusa anche l’espansione principale del titolo pubblicata di recente, “Butcher’s Banquet”. L’espansione porta i giocatori in una nuovissima, vasta area desertica, completa di oasi lussureggianti, cascate spettacolari e templi misteriosi, dove i giocatori dovranno porre fine all’ultima minaccia che sta mentendo a repentaglio Kuamar.

Quest’ultima è la regione immaginaria del mondo, ispirata però all’attuale Medio Oriente, dov’è ambientato il videogame, che segue il cecchino a contratto, Raven, mentre intraprende una serie di infide missioni di assassinio per rovesciare una spietata dittatura.

Il gioco è uno sparatutto tattico che presenta mappe sandbox e una varietà di missioni che possono essere affrontate in diversi modi, un’ampia gamma di armi e gadget realistici, abilità ed equipaggiamento sbloccabili e, naturalmente, la caratteristica principale: un’esperienza da cecchino altamente realistica. L’Elite Edition di per PS5 include nel dettaglio: