I migliori monitor in offerta per la Gaming Week di Amazon

Arriva la Gaming Week di Amazon ed è giunto il momento di cambiare il vostro monitor approfittando dei clamorosi prezzi in offerta.

Amazon ha ufficialmente dato il via alla Gaming Week e oggi, spulciando tra la valanga di prodotti in offerta, vogliamo proporvi i migliori monitor da gaming che potrete acquistare a partire da oggi e fino al prossimo 7 settembre, salvo esaurimento scorte, a prezzi davvero vantaggiosi.

I monitor per gaming di AOC in offerta fino al 22%

AOC Gaming C27G2ZU – Monitor curvo FHD da 27″ Compra su Amazon Display da gioco Full HD da 27 pollici con tecnologia FlickerFree e Low Blue Light per giochi illimitati, divertimento e qualità delle immagini grazie al Free Sync Premium

e Low Blue Light per giochi illimitati, divertimento e qualità delle immagini grazie al Free Sync Premium VA Cured Panel 1500R, Full HD, display opaco, altezza 130 mm, uscita cuffie, Vesa 100 x 100, base rimovibile, telaio sottile, con altoparlante e hub USB (3.0)

Luminosità/contrasto: 300 cd/m², 3.000:1, connettori: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1,2, USB 3.2 (GEN1) x 4

AOC Gaming C32G2ZE – Monitor curvo FHD da 32″ Compra su Amazon Display da gaming Full HD da 31,5 pollici, con curvatura 1500R, FlickerFree e tecnologia Low Blue Light per giochi illimitati

Sette diverse modalità di immagine regolabili per un gioco fluido al massimo livello

Pannello VA, Full HD, display opaco, uscita cuffie, VESA 100 x 100, supporto rimovibile, telaio sottile, frequenza di ripetizione immagine 240 Hertz

Le proposte di LG per il gaming (fino al 23% di sconto)

LG 27GN850 UltraGear Gaming Monitor 27 Compra su Amazon UltraGear Monitor Gaming 27" QuadHD 2560x1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m², Colore Calibrato, Tempo di Risposta 1ms (GtG)

AMD FreeSync e G-Sync Compatible 144Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Connessioni: 2x HMDI (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4 (HDCP 2.2), Uscita Audio (Jack)

Attacco VESA 100 x 100, Stand Pivot, Dimensioni con stand: 614.2 X 465.9 ~ 575.9 X 291.2mm

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34 Compra su Amazon UltraGear Monitor Gaming 34" UltraWide QuadHD Curvo, 3440x1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 400 (High Dynamic Range), 400 cd/m2, Colore Calibrato, Tempo di Risposta 1ms

Radeon AdaptiveSync e G-Sync Compatible 160Hz (OC), Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS 1ms per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Connessioni: 2x HMDI, 1x Display Port 1.4, 3x USB 3.0, Uscita Audio (Jack)

Attacco VESA 100 x 100, altezza regolabile, dimensioni con Stand: 819.2 x 464.1 x 312.2 mm

LG 32GN650 UltraGear Gaming Monitor 32 Compra su Amazon UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD 2560x1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m2, colore calibrato

Tempo di Risposta 1ms (MBR), G-Sync Compatible e AMD FreeSync 165Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello VA (16.7M colori - sRGB 95%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38 Compra su Amazon UltraGear Monitor Gaming 38" UltraWide QuadHD+ Curvo, 3840 x 1600, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 600 (High Dynamic Range), 450 cd/m2, Colore Calibrato, Active Dimming, Tempo di Risposta 1 ms

Radeon AdaptiveSync e G-Sync Compatible 160Hz (OC), Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS 1ms per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light), Sphere Lighting 2.0 (Sound/Video Sync Mode)

Connessioni: 2 x HMDI, 1 x Display Port 1.4, 3 x USB 3.0, Uscita Audio (Jack)

Attacco VESA 100 x 100, altezza regolabile, dimensioni con Stand: 896.4 x 588.4 x 312.2 mm

LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27 Compra su Amazon UltraGear Monitor Gaming ERGO 27" QuadHD 2560x1440, Flicker Safe, Anti Glare

HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m², Colore Calibrato, Tempo di Risposta 1ms (GtG)

AMD FreeSync e G-Sync Compatible 144Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair

Pannello Nano IPS per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%)

Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)

Connessioni: 2x HMDI (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4 (HDCP 2.2), 3x USB 3.0, Uscita Audio (Jack)

Attacco VESA 100 x 100, Stand ERGO, Dimensioni con stand: 614.2 x 619.2 x 410.8 mm

BenQ, HP e Huawei: i monitor per gaming in offerta

BenQ ZOWIE XL2746S Monitor da Gioco 27'' 240 Hz, 1080P 0.5 ms Compra su Amazon Prestazione con refresh rate elevato a 240 Hz per un’esperienza di gioco fluida; compatibilità a 120Hz con PS5 e Xbox Series X (per quest’ultima, cambiare l’opzione di overscan su Xbox)

Tecnologia Dynamic Accuracy Plus che assicura nitidezza durante il gioco più frenetico

Esclusive tecnologie Color Vibrance e Black eQualizer per aumentare la nitidezza , personalizzare le impostazioni colore e dare ai giocatori un vantaggio sul campo di battaglia

Tempo di risposta GTG di 0,5 ms per eliminare ritardi o fenomeni di ghosting e fornire un'esperienza di gioco ottimale

Shield rimovibile che consente ai giocatori di concentrarsi sul gioco evitando le distrazioni esterne

Interruttore S-Switch che consente al giocatore di navigare nel menu, salvare profili display personalizzati e cambiare le impostazioni del monitor in un attimo premendo un solo pulsante

Opzioni di connettività multiple con DisplayPort, HDMI 2.0, HDMI 1.4, DVI-DL, jack microfono e jack cuffie

Regolazione completa di altezza, inclinazione e rotazione grazie alla compatibilità VESA: 100 mm x 100 mm

BenQ MOBIUZ EX2510S Monitor da gaming HDR IPS 24,5'' Compra su Amazon SCHERMO DA 24,5 POLLICI : monitor da gaming IPS con frequenza di aggiornamento MPRT a 165 Hz di 1 ms e con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e FreeSync Premium per un’esperienza di gioco fluida

: monitor da gaming IPS con frequenza di aggiornamento MPRT a 165 Hz di 1 ms e con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e FreeSync Premium per un’esperienza di gioco fluida OTTIMIZZAZIONE DELL’IMMAGINE : le tecnologie HDRi Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per una migliore giocabilità

: le tecnologie HDRi Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per una migliore giocabilità AUDIO SUPERIORE : altoparlanti integrati da 2,5W e chip DLP, calibrazione acustica di treVolo con tre modalità audio personalizzate

: altoparlanti integrati da 2,5W e chip DLP, calibrazione acustica di treVolo con tre modalità audio personalizzate PRATICITÀ : navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido per un controllo pratico, altezza/angolazione regolabile e Eye-Care per non affaticare la vista

: navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido per un controllo pratico, altezza/angolazione regolabile e Eye-Care per non affaticare la vista CONNETTIVITÀ: porte HDMI e DP

HP Gaming x27i Monitor 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz Compra su Amazon HP Serie X Monitor offre immagini dinamiche e senza stuttering; con un rapidissimo refresh rate e tecnologie avanzate. Per assaporare il tuo trionfo, in ogni partita, senza perdere il minimo dettaglio. Questo display ha tutte le carte in regola per darti forti emozioni. Schermo : Display 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS con retroilluminazione LED, antiriflesso

: Display 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS con retroilluminazione LED, antiriflesso Tecnologia del monitor : AMD FreeSync

: AMD FreeSync Tempo di risposta : 4 ms da grigio a grigio

: 4 ms da grigio a grigio Regolazione : Pivoting ±90; Base ±360°; Inclinazione: da -4 a +20°

: Pivoting ±90; Base ±360°; Inclinazione: da -4 a +20° Connessioni: DisplayPort e HDMI

HUAWEI MateView GT 34'' Monitor Ultrawide curvo gaming Compra su Amazon Sfrutta i vantaggi di un'immersione totale: lo schermo 34 pollici ultra-wide 21:9 è davvero super coinvolgente; grazie al suo design ultra-curvo 1500R hai la sensazione di immergerti in quello che stai guardando

Display con elevata frequenza di aggiornamento: il display WQHD 3440 x 1440 di HUAWEI MateView GT ha più pixel orizzontali del 1440p standard, per dare davvero vita alle immagini, proprio davanti ai tuoi occhi; inoltre, grazie a una latenza bassissima e a una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il flusso visivo è continuo e fluido

Doppio altoparlante SoundBar per un controllo totale: l'innovativa SoundBar con doppio altoparlante 5 W di HUAWEI MateView GT è alloggiata nella base e utilizza un algoritmo audio intelligente per offrirti un suono stereo di alta qualità; ti basta sfiorare con il dito la SoundBar per regolare il volume in modo semplice e intuitivo; e man mano che alzi il volume, il display FX multicolore incorporato si illumina

Sistema a doppio microfono a 360°: con il sistema a doppio microfono intelligente integrato nel HUAWEI MateView GT, la tua voce viene ricevuta fino a un raggio di 4 metri a 360°; l'intelligente sistema IA rende la voce più chiara, così le tue parole non verranno solo "sentite"ma, cosa ben più importante, comprese.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per la Gaming Week 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.