Le migliori stampanti 3D in offerta su Amazon

Entrare nel mondo della stampa 3D non è mai stato così economico. Le stampanti 3D sono in offerta per il nuovo evento di Amazon: ecco i modelli migliori.

La stampa 3D è sempre più diffusa, complici le nuove tecnologie che, rispetto a qualche anno fa, hanno permesso di ridurre sostanzialmente i costi di produzione e le dimensioni dei dispositivi. Il risultato è che il mercato consumer è esploso e oggi è possibile avere in casa un’ottima stampante 3D risparmiando fino a 170 euro. E con le Offerte di Settembre di Amazon anche le stampanti 3D sono in offerta a prezzi mai visti prima.

Sono due le principali tipologie di stampanti 3D più diffuse per gli utenti consumer, quelle con stampa a resina fotosensibile e quelle a filamento termo fondibile. A chi si affaccia per la prima volta a questo affascinante mondo consigliamo la prima tipologia, quella a resina fotosensibile: non è necessario alcun assemblaggio della macchina, la resina da utilizzare è molto economica e il prodotto finito non ha bisogno di alcun ritocco come invece accade per i prodotti stampati a filamento termo fondibile, più grezzi rispetto agli altri.

Se questo può essere considerato un vantaggio, lo svantaggio sta nelle dimensioni dei prodotti stampati. A meno che non si opti per oggetti da montare – e quindi si può stampare pezzo dopo pezzo e procedere in un secondo momento all’assemblaggio – l’area di stampa delle stampanti 3D a resina è inferiore rispetto a quella delle stampanti a filamento termo fondibile, a parità di prezzo almeno.

Vediamo insieme le migliori stampanti 3D in offerta a settembre su Amazon, ricordandovi che i prezzi ridotti resteranno validi fino al 7 settembre.

Le stampanti 3D a resina in offerta

ELEGOO è tra le aziende più affidabili per la stampa 3D a resina. Affidabili ed economiche, le stampanti ELEGOO sono progettate per rendere il più semplice possibile la stampa con questa tecnologia. Un software gratuito vi permette di preparare i file per la stampa, trasferirli nella chiavetta USB che arriva insieme alla stampante, sistemare la resina nell’apposito piatto e dare il via alla stampa in pochissimi passaggi.

Questi i modelli più economici in occasione dell’evento di Amazon.

Al pari di ELEGOO c’è ANYCUBIC. Funzionamento simile, risultati altrettanto validi. E anche la resina da utilizzare per la stampa 3D è la stessa.

Anche la resina per queste stampanti 3D è in offerta per le prossime ore. Potete scegliere una serie di colori diversi, ma per risultati ottimali vi suggeriamo il colore grigio:

Le stampanti 3D a filamento in offerta

GEEETECH è tra le aziende leader della stampa 3D a filamento e le sue stampanti 3D più vendute scendono notevolmente di prezzo per le prossime ore. A differenza delle stampanti 3D a resina, questa tipologia richiede un primo assemblaggio della macchina, ben spiegato nelle istruzioni incluse in ciascuna stampante. Un’operazione non complessa, ma dovrete armarvi di santa pazienza per assicurarvi che tutto sia posizionato nel modo giusto.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per le Offerte di Settembre sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.