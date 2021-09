eFootball 2022, data di lancio ufficiale e nuovi dettagli sul gioco

Il nuovo gioco di calcio di Konami è free to play e sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori questo autunno.

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che eFootball 2022, il titolo ufficiale della prima stagione di contenuti della omonima piattaforma di simulazione calcistica free-to-play, che di fatto ha sostituito la serie Pro Evolution Soccer (PES), sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam.

Dal gioco PES alla piattaforma eFootball

Contestualmente alla data ufficiale di lancio, Konami ha rilasciato alcune nuove informazioni sul progetto, per bocca di Seitaro Kimura, producer della serie: “eFootball è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, mentre eFootball 2022 è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti. Gli aggiornamenti della piattaforma porteranno nuove funzioni, come il matchmaking cross-platform e il supporto ai controller per dispositivi mobile, saranno distribuiti con frequenza nei prossimi mesi e saranno sempre gratuiti. Gli aggiornamenti futuri su contenuti e modalità di gioco saranno offerti ai giocatori sia gratuitamente sia con opzione premium. Non vediamo l’ora di far scendere in campo i giocatori e di ricevere i loro feedback”.

Un ecosistema permanente e aggiornabile

Il client di eFootball supporterà il cross play in tutte le sue forme, e sarà una sorta di ecosistema permanente in cui avrà un certo peso l’online, e che sarà aggiornabile continuamente attraverso DLC opzionali, sia gratuiti che a pagamento acquistabili separatamente. Il cuore di eFootball è eFootball World, dove i giocatori potranno godersi partite con team reali dal 30 settembre a costo zero. I contenuti includono:

Match Offline Gioca contro l’IA o un amico offline con nove club autentici tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC.

Scegli tra sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

Eventi Online:

Vivi l’esperienza matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) attraverso eventi settimanali con squadre prestabilite e guadagna ricompense come GP.

eFootball 2022: i contenuti del Major Update

Successivamente, in autunno, verranno integrate molte caratteristiche fondamentali a eFootball World, tra cui Creative Teams, attraverso il primo grande aggiornamento gratuito. Contemporaneamente sarà introdotto anche il nuovo modello di monetizzazione della piattaforma, più bilanciato per garantire a tutti gli utenti di raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da quanti e quali oggetti hanno acquistato in gioco. Il resto lo dirà il campo, in questo caso, digitale: “Eravamo determinati a voler ricreare l’esperienza calcistica definitiva, dall’erba sul campo ai movimenti dei giocatori, passando per il pubblico dello stadio”, ha spiegato ancora Kimura:”Per raggiungere questo scopo rivoluzionario, abbiamo progettato un motore di gioco nuovo, con un sistema di animazioni rivisto e comandi migliorati”.