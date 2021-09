Amazon presenta la nuova Fire TV Stick 4K Max

Amazon lancia la Fire TV Stick più potente di sempre, come supporto a Wi-Fi 6: ecco le caratteristiche e il prezzo di Fire TV Stick 4K Max.

La linea di dispositivi Fire TV di Amazon si arricchisce da oggi di un nuovo e potente lettore multimediale definito dal colosso dell’e-commerce come “il nostro lettore multimediale più potente” con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K, quello che fino ad oggi poteva essere considerato il top di gamma escludendo la completa e più costosa Fire TV Cube: Fire TV Stick 4K Max.

La nuovissima Fire TV Stick 4K Max introduce il supporto a Wi-Fi 6 e monta un processore Quad-core da 1,8 GHz, una doppia novità che assicura una navigazione più fluida e l’apertura delle applicazioni ancora più veloce. A chi è destinato il nuovo dispositivo? A tutti, ma per sfruttare al meglio il supporto al Wi-Fi 6 è necessario avere in casa un router compatibile con Wi-Fi 6.

Se escludiamo queste due novità che saranno sicuramente apprezzate dagli utenti più esigenti,

Fire TV Stick 4K Max fa esattamente ciò che fanno anche tutti gli altri dispositivi Fire TV Stick: trasformare il vostro televisore in una smart TV di tutto rispetto, con accesso rapido a tutti i servizi di streaming disponibili nel nostro Paese, dai più famosi come Netflix, Disney+ e Prime Video di Amazon a quelli tutti italiani come Now, Discovery+ e Infinity di Mediaset.

Alla nuova Fire TV Stick 4K Max viene affiancato anche il telecomando vocale Alexa con comandi per accendere e spegnere la TV e per regolare il volume:

Premi il pulsante e chiedi ad Alexa di cercare, avviare e controllare la riproduzione di contenuti. Apri rapidamente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati per Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music, controlla i risultati sportivi o riproduci musica in streaming. Con appositi pulsanti puoi accendere, spegnere e controllare il volume di TV, soundbar e ricevitori compatibili.

Il nuovo dispositivo sarà disponibile dal 7 ottobre 2021 al prezzo di 64,99 euro, con possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 comode rate mensili da 13 euro.