Prime Video, 5 film da non perdere a settembre 2021

I migliori film originali Prime Video usciti a settembre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Cenerentola a The Voyeurs.

Amazon aggiorna periodicamente il catalogo Prime Video, e anche a settembre 2021 non perde occasione di aggiungere alla piattaforma film degni di nota. Per tenere il passo di Netflix e altri servizi di streaming, anche il colosso di Jeff Bezos punta molto sulla produzione di contenuti originali, cioè quelli finanziati direttamente dalla società.

Ma quali sono i film Prime Video da non perdere a settembre 2021? Abbiamo scelto i 5 migliori, selezionando inoltre qualche chicca tra quelli non originali che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film Prime Video di settembre 2021

Tra un thriller con una buona dose di suspense e un musical che reinterpreta una delle fiabe più iconiche, ecco le pellicole da recuperare questo mese!

Cenerentola

Disponibile sulla piattaforma dal 3 settembre, è una versione contemporanea della celebre fiaba raccontata attraverso un musical capitanato dalla cantante e musicista Camila Cabello. La trama non si discosta troppo dalla tradizione che tutti conosciamo: ritroviamo quindi l’orfana di un aristocratico trattata come una serva dalla matrigna e dalle sorellastre che, conservando un cuore puro e umile, riesce – complice anche un po’ di magia – a recarsi al ballo nel palazzo reale dove farà innamorare di sé il principe. A differenza della fiaba classica, tuttavia, alla protagonista del film Prime Video non basterà l’uomo perfetto per raggiungere la felicità: quello della piattaforma di Amazon è un grido al femminismo e all’affermazione di sé attraverso l’indipendenza economica.

The Voyeurs

Un thriller erotico che segue le vicende di una coppia trasferitasi da poco in una nuova casa. I protagonisti, interpretati da Sydney Sweeney e Justice Smith, iniziano a interessarsi alla vita sessuale dei vicini che vivono dall’altra parte della strada, e quella che inizialmente era semplice curiosità diventa un’ossessione malsana quando scoprono che tra loro si sta consumando un tradimento. The Voyeurs, disponibile sulla piattaforma dal 10 settembre, propone agli spettatori una semplice domanda: “fino a che punto va bene guardare?”

Tutti parlano di Jamie

In uscita il 17 settembre, la pellicola è un adattamento dell’omonimo musical (titolo originale Everybody’s Talking About Jamie). La storia raccontata è quella di Jamie New, un adolescente che sogna di diventare una drag queen e vivere una vita sul palcoscenico: si assisterà quindi alla sua lotta insieme alla comunità per sconfiggere i pregiudizi e ottenere un posto sotto i riflettori. Grazie all’ottima interpretazione dell’esordiente Max Harwood, il film combina toni leggeri e più drammatici della storia, una sorta di Billy Elliot in versione drag queen.

Le Bal Des Folles

Film drammatico in costume che racconta la storia di Eugénie, una donna radiosa e piena di vita nella Francia di fine XIX secolo. Da giovane, la protagonista scopre di avere il potere di sentire i morti. Per essere “curata”, quindi, la famiglia decide di rinchiuderla in una clinica neurologica a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, pazzia, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali. Mentre si prepara per l’annuale “Bal Des Folles”, il suo destino si legherà a quello di Geneviève, un’infermiera della clinica. La pellicola è disponibile su Prime Video dal 17 settembre.

Birds Of Paradise

In arrivo il 24 settembre, Birds Of Paradise racconta la storia di Kate Sanders, un’aspirante ballerina che si trova a frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi. Qui nascerà un rapporto stretto, ma minacciato da diversi fattori, con Marine: entrambe le ragazze infatti tenteranno di portarsi a casa il contratto per entrare nel corpo di ballo dell’Opéra.

Tra i film non originali in uscita a settembre 2021 su Prime Video vale la pena di tenere in considerazione la trilogia di Batman di Christopher Nolan (ma anche Batman e Batman Il Ritorno di Tim Burton), The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere Di Electro e il cult Grease.

