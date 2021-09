Netflix, serie TV e film in uscita tra il 20 e il 26 settembre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 20 al 26 settembre 2021: dallo show horror Midnight Mass alla pellicola Intrusion.

Netflix introduce nel proprio catalogo qualche interessante novità durante la settimana che va dal 20 al 26 settembre. Tra i film e le serie TV in uscita, vediamo allora quali sono i contenuti da non perdere nei prossimi sette giorni.

Midnight Mass è senz’altro lo show da tenere in considerazione: dal creatore di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, si tratta di una miniserie horror ambientata su un’isola remota, dove cominciano ad accadere eventi strani e apparentemente miracolosi. Con le divisioni delle persone del posto amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia e dall’arrivo di un affascinante sacerdote, Midnight Mass racconterà in sette episodi una storia capace di tenere incollati allo schermo i fan del genere.

Fa inoltre capolino la serie spagnola Jaguar, con protagonista Blanca Suarez (Le ragazze del centralino). Lo show segue le vicende di una sopravvissuta all’Olocausto che vuole dare la caccia a dei nazisti rifugiatisi in Spagna, responsabili della morte del fratello e del padre. La donna, sotto il nome in codice di Jaguar, si impegnerà quindi nella lotta con i criminali nazisti avvalendosi del supporto di un’intera organizzazione.

Tra i film originali che potrebbero allettare gli abbonati spicca Intrusion, un thriller con gli attori Freida Pinto e Logan Marshall-Green nei panni di una coppia. I protagonisti, appena trasferitisi nella casa dei loro sogni, scoprono di essere presi di mira da un’irruzione domestica. L’intrusione che dà il titolo alla pellicola sconvolge la moglie e alimenta il sospetto nei confronti delle persone che la circondano. Il film ideale per tutti coloro che amano le produzioni cariche di suspense.

Sul fronte documentari, potrebbe suscitare una certa curiosità la serie in sei episodi Vendetta – Guerra nell’antimafia, incentrata sulla storia del giornalista Pino Maniaci e del magistrato Silvana Saguto. Quest’ultima è balzata agli onori della cronaca per le inchieste televisive regionali di Maniaci e per quelle nazionali condotte dalla trasmissione televisiva Le Iene.

E ancora, val la pena segnalare per gli appassionati di animazione giapponese i nuovi episodi della serie The Seven Deadly Sins, celebre shōnen tratto dal manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki.

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali Netflix

I 24 volti di Billy Milligan (miniserie) – 22 settembre

Jaguar (stagione 1) – 22 settembre

Dear White People (volume 4) – 22 settembre

Crime Stories: Detective in India (stagione 1) – 22 settembre

The Seven Deadly Sins (nuovi episodi – serie manga) – 23 settembre

Bangkok Breaking (stagione 1) – 23 settembre

Hospital Playlist (stagione 2) – 23 settembre

Midnight Mass (miniserie) – 24 settembre

Vendetta – Guerra nell’antimafia (stagione 1) – 24 settembre

Rapinatore – La serie (stagione 1) – 24 settembre

Blood & Water (stagione 2) – 24 settembre

Kota Factory (stagione 2) – 24 settembre

Film originali Netflix

Intrusion – 22 settembre

Je Suis Karl – 23 settembre

Confessioni di una ragazza invisibile – 23 settembre

Il nido dello storno – 24 settembre

My Little Pony – 24 settembre

Film non originali

L’angelo del male – 23 settembre

Famosi in 7 giorni – 24 settembre

100 Millions Swimming – 24 settembre

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – il film – 26 settembre

Reality show

L’amore nello spettro (stagione 2) – 21 settembre

Donne in carcere – New Orleans (stagioni 1) – 24 settembre

Documentari

L’uomo più pericoloso d’Europa: Otto Skorzeny in Spagna – 22 settembre

Pietra tenera – 24 settembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 20 al 26 settembre 2021.

Film in scadenza

Wildlife – 20 settembre

Cinquanta sfumature di rosso – 22 settembre

L’eccezione alla regola – 25 settembre

La prima pietra – 26 settembre

