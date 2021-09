Samsung annuncia il nuovo capitolo di Life Unstoppable

Durante l’evento virtuale “Life Unstoppable: la casa delle sorprese” Samsung rivelerà il suo nuovo ecosistema di dispositivi a tutta l’Europa.

Samsung Electronics Co, Ltd presenta l’edizione 2021 del suo tradizionale appuntamento Life Unstoppable: la casa delle sorprese. Dopo il successo dello scorso anno, oggi si compie un passo avanti con un tour virtuale all’interno della casa degli Unstoppable, una famiglia eclettica alla quale l’ecosistema Samsung aggiunge un tocco di stile e di funzionalità.

Samsung per una casa sempre più smart

L’appuntamento con Samsung è per il 12 ottobre, giorno in cui per i media, per i retailer e per i partner si apriranno le porte a un mondo di possibilità. Ispirata dal successo della piattaforma di gaming dell’edizione passata, Samsung propone quest’anno le sue innovazioni in un formato storybook, raccontato attraverso la storia della ‘casa delle sorprese’ della famiglia degli Unstoppable. Si prospetta un viaggio immersivo alla scoperta del quotidiano dei diversi utenti tipo e di come i prodotti Samsung siano in grado di ispirare ogni giorno gioia, immaginazione e produttività.

Il format e il concept di ‘Life Unstoppable: la casa delle sorprese’ crea un senso di personalizzazione e di semplicità in qualcosa che è solitamente complesso per il consumatore medio. Con la sua esperienza unica, Samsung continua a creare innovazioni human-driven che abbattono le barriere e abilitano le persone a vivere in modo più connesso, beneficiando delle innovazioni che verranno svelate nel corso dell’evento. Dice Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa: “Per circa due anni le nostre case sono diventate porti sicuri che ci hanno permesso di trovare rifugio dalla pandemia di Covid-19 che imperversava nel mondo”.

E ancora: “Grazie agli smartphone e ai tablet abbiamo potuto mantenere il contatto con le nostre famiglie e con i nostri amici, e i TV ci hanno dato una via di fuga. Guardando al futuro, molti di noi non si sentono ispirati dalle proprie case. Per questo in Samsung continuiamo a proporre innovazioni straordinarie e amate dai nostri clienti. Siamo entusiasti di lanciare la nuova gamma di dispositivi del 2021 che porterà gioia nelle case di tutta Europa, per una vera una Life Unstoppable.”

Se da una parte le comfort zone sono fondamentali durante i periodi di difficoltà e agitazione, esse non sono certo il luogo dove prosperano la creatività e la passione. Ora che le nostre case stanno sempre più diventando spazi ibridi, la maggior parte di esse ha anche bisogno di un rinnovamento. Con la nuova esperienza Life Unstoppable, Samsung vuole incoraggiare quanti si sentano privi di ispirazione nelle loro case a iniziare un nuovo corso, a portare un’atmosfera brillante nelle loro case e a innamorarsi di nuovo di esse.