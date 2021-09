Amazon presenta Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell

Amazon ha svelato il suo nuovo sistema mesh dotato dello standard Wi-Fi di ultima generazione e il primo videocitofono Blink.

Nel corso del suo evento hardware annuale, Amazon ha lanciato una serie di dispositivi per la casa intelligente. Tra questi ci sono il nuovo Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell. Il primo è un nuovo sistema mesh dotato dello standard Wi-Fi di ultima generazione – Wi-Fi 6 – per supportare velocità più elevate, prestazioni superiori e una migliore copertura per tutti dispositivi collegati contemporaneamente, rispetto al precedente Wi-Fi 5. Inoltre, grazie all’hub Zigbee integrato per la Casa Intelligente, eero Pro 6 connette i dispositivi compatibili sulla rete in modo da non dover acquistare un hub Zigbee separato. Blink Video Doorbell è invece il primo videocitofono Blink, può essere installato con o senza cavi e offre la possibilità di arrivare fino a due anni di durata della batteria; assicura video in HD 1080p di giorno e di notte, audio bidirezionale, notifiche dal campanello direttamente su app e la capacità di connettersi e far suonare anche il campanello già presente in casa. Ma scopriamoli nel dettaglio.

Eero Pro 6

L’Eero Pro 6 è l’ideale per le case supportate da una rete internet Gigabit. Questo router Wi-Fi 6 mesh tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato copre fino a 190 m², mentre la confezione da tre eero Pro 6 include tre router che si collegano l’uno all’altro, via cavo o wireless, per raggiungere una copertura fino a 560 m². Ottenere una copertura veloce, sicura e affidabile in tutta la casa è quindi semplice. Il dispositivo offre inoltre supporto per più di 75 device connessi contemporaneamente.

Tutti i dispositivi eero utilizzano la tecnologia TrueMesh, per aiutare a gestire ingenti volumi di traffico, estendere il segnale wifi e migliorarne la ricezione, evitando così buffering, rallentamenti e interruzioni. In questo modo, i clienti possono dedicarsi, in completa tranquillità, alle loro attività preferite come streaming in 4K, gaming e videoconferenze. Pro 6 opera sulla rete internet esistente ed è compatibile con tutte le generazioni eero precedenti, in modo che sia sempre possibile espandere la rete o combinare i dispositivi, creando così un sistema personalizzato adatto alle proprie necessità.

eero Pro 6 è disponibile da oggi su www.amazon.it/eeroPro6, acquistabile singolarmente al prezzo di €249 (confezione singola) o a €639 (confezione da tre). Per una maggiore tranquillità e protezione, i clienti possono abbonarsi a eero Secure per €3.99 al mese o €39.99 all’anno e ad eero Secure+ per €10.99 al mese o €109.99 all’anno. Inoltre possono scegliere anche tra i diversi sistemi eero:

eero 6 : €149 (confezione singola), €239 (confezione da due) e €299 (confezione da tre)

: €149 (confezione singola), €239 (confezione da due) e €299 (confezione da tre) eero : €99 (confezione singola), €179 (confezione da due) e €259 (confezione da tre)

: €99 (confezione singola), €179 (confezione da due) e €259 (confezione da tre) eero Pro: €169 (confezione singola), €469 (confezione da tre)

Blink Video Doorbell

Disponibile a partire da € 59,99, Blink Video Doorbell può essere installato con o senza cavi e offre la possibilità di arrivare fino a due anni di durata della batteria. Inoltre, offre video in HD 1080p di giorno e di notte, audio bidirezionale, notifiche dal campanello direttamente su app e la capacità di connettersi e far suonare anche il campanello già presente in casa. “È il dispositivo ideale per i clienti che desiderano iniziare a realizzare un sistema di sicurezza intelligente in casa”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.

“Blink Video Doorbell è progettato per ogni abitazione, ed è dotato di funzionalità avanzate di sicurezza intelligenti, tra cui le zone di rilevazione del movimento personalizzate, per monitorare i luoghi della casa più importanti per tutta la famiglia. Con l’aggiunta di un videocitofono alla linea di videocamere di sicurezza intelligenti Blink – incluso il nuovo Blink Floodlight Mount – è possibile scoprire subito chi è alla porta, tenere d’occhio i pacchi e proteggere la propria casa anche a distanza e in qualsiasi momento”. I clienti possono registrarsi su www.amazon.it/BlinkVideoDoorbell per essere avvisati quando il dispositivo sarà acquistabile.

Inoltre, i clienti possono scegliere di salvare e condividere i video nel cloud grazie alla prova gratuita del piano di abbonamento Blink e verranno avvisati almeno 30 giorni prima della scadenza della prova gratuita con le relative informazioni su come iscriversi al piano. Blink Floodlight Mount e Blink Solar Panel Mount saranno disponibili a €39,99 ciascuno. Entrambi gli accessori saranno disponibili su Amazon.it entro la fine dell’anno. Inoltre, le videocamere di sicurezza intelligenti Blink Mini, Indoor e Outdoor sono diventate ancora più convenienti:

Blink Mini : da € 34,99

: da € 34,99 Blink Indoor : da € 79,99

: da € 79,99 Blink Outdoor: da € 99,99

Dopo il periodo di prova, è possibile iscriversi al piano di abbonamento Blink a soli 3 € al mese per ciascun dispositivo o a 10 € al mese per un numero illimitato di dispositivi Blink registrati allo stesso indirizzo. Maggiori informazioni sono disponibili qui.