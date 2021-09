Prime Video: problemi video in 4K durante Juventus – Chelsea

Problemi video e audio hanno reso la visione della gara meno gradevole del previsto. Promossi, invece, i contenuti e i commentatori.

E’ un momento poco fortunato quello attuale per il calcio in streaming, almeno in Italia. Dopo i problemi riscontrati da DAZN, ieri sera è stato il turno di Amazon, che col suo servizio Prime Video trasmetteva in diretta la partita della Juventus in Champions League. Prima e durante la sfida dei bianconeri contro i Campioni d’Europa del Chelsea, si sono infatti registrati una serie di intoppi che hanno reso la visione del match meno gradevole di quanto ovviamente auspicato dagli utenti.

Prime Video, questione di immagini

Gli spettatori, infatti, si sono inizialmente ritrovati a guardare un pre-partita con immagini trasmesse in in HDR e 4K, ma caratterizzati da colori saturi e tendenti al rosso, per poi passare a gradazioni di colori o troppo scuri, o troppo chiari. Insomma, la qualità e l’illuminazione delle immagini hanno lasciato a desiderare. Da questo punto di vista, l’azienda è subito intervenuta sulla questione tramite l’account Amazon Help, rispondendo su Twitter alle tante segnalazioni e richieste di informazioni da parte dei clienti Prime Video.

“Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente”, ha dichiarato Amazon.

Sì, perché oltre ai sopra citati problemi di immagini, la diretta ha avuto anche un sonoro non sempre in sincronia con quanto appariva in quel momento sullo schermo e, in alcuni casi, l’interruzione dello streaming probabilmente per problemi di traffico dovuti alla trasmissione in 4K. Per il resto, per dovere di cronaca, c’è da segnalare invece gli ottimi risultati fatti registrare dal servizio di Amazon in termini di contenuti e nella scelta di telecronisti e opinionisti.

Questi ultimi, in particolare, hanno raccolto grandi consensi da parte del pubblico, che non ha mancato di manifestarlo in particolare sui social. Ricordiamo che Amazon Prime Video trasmette in diretta le migliori partite di Champions League del mercoledì (per il triennio 2021-2024), con il match live di una delle squadre italiane impegnate quel giorno nella fase a gironi e, in caso di qualificazione, anche fino alle semifinali.