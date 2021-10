Office 2021 uscirà il 5 ottobre: i prezzi ufficiali

Microsoft ha ufficializzato i prezzi e le versioni di Office 2021, la nuova versione standalone della storia suite per ufficio.

Non solo Windows 11. Microsoft ha confermato oggi, dopo l’annuncio di due settimane fa, che anche Office 2021, la nuova versione standalone della storia suite per ufficio di Microsoft, sarà disponibile anche in Italia dal 5 ottobre prossimo in diverse versioni che gli utenti di Office conoscono bene.

La versione più economica di Office 2021 sarà l’edizione Home and Student che avrà un prezzo di 149,99 dollari e includerà Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams sia per PC che per Mac OS.

Office Home and Business 2021, invece, avrà un prezzo di 249,99 dollari e includerà, oltre alle app già citate per Home and Student, la versione di Outlook per PC e Mac oltre ai diritti di utilizzare tutte le applicazioni di Office per scopi lavorativi.

Le due versioni di Office 2021 includeranno anche le funzionalità di collaborazione implementate in Microsoft 356 e, va da sé, le novità grafiche già viste nel nuovo Windows 11, così da garantire una perfetta integrazione a chi deciderà di effettuare l’upgrade del sistema operativo.

Office 2021, spiega Microsoft, sarà pienamente compatibile non soltanto con Windows 11, ma anche con Windows 10. Sul fronte Mac, invece, la compatibilità è assicurata con le ultime tre versioni del sistema operativo di Apple: 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina) e macOS 11.0 (Big Sur).