Mercato app in continua crescita: TikTok regina degli incassi

Secondo i dati di Sensor Tower, nel terzo trimestre del 2021 i negozi digitali hanno fatto registrare un +15,1% rispetto al 2020. Boom TikTok.

Il mercato delle app continua la sua irrefrenabile crescita. Secondo i dati pubblicati dalla società di analisti Sensor Tower, nel terzo trimestre del 2021, i negozi digitali di Apple e Google hanno ottenuto, in totale, 33,6 miliardi di dollari in entrate, pari al +15,1% rispetto al 2020. Durante il periodo preso in esame, ovverosia da luglio a settembre, le installazioni delle applicazioni, considerate come prime per un singolo account, sono risultate pari a 35,7 miliardi, con un calo dell’1,9% sulla rilevazione precedente. Secondo gli esperti la cosa sarebbe dovuta a un utilizzo abbastanza consolidato degli stessi software, nel senso che gli utenti preferiscono impiegare più tempo sulle app conosciute che beneficiano anche degli acquisti in-app o di servizi a pagamento.

TikTok l’app con più ricavi su App Store

L’analisi di Sensor Tower approfondisce il tema degli incassi, dove risulta che in generale è TikTok ad aggiudicarsi lo scettro di app con più ricavi su App Store (sul Google Play Store è invece solo quarta). Sullo shop digitale del colosso di Mountain View si conferma invece in testa, per spesa degli utenti, la piattaforma di cloud Google One. Per quanto concerne invece i download, TikTok è regina anche in questo contesto sull’App Store di Apple, mentre risulta terza nel ranking del Play Store, dove Facebook e Instagram occupano le prime due posizioni. Sommando però i numeri di iOS e Android, l’applicazione sviluppata da ByteDance è prima in assoluto.

La pandemia ha aiutato la diffusione di nuove app

Interessanti, nella ricerca pubblicata da Sensor Tower, i dati relativi alla crescita a livello distributivo di nuove app in relazione alla pandemia. In tal senso si registra l’ingresso in classifica di Zoom e Google Meet, così come della versione aziendale di WhatsApp Business, in particolare su sistema operativo Android. Grandi numeri anche in ambito videogame, con lo sparatutto Pubg Mobile (PlayerUnknown’s Battlegrounds) sugli scudi al primo posto in termini di vendita generale tra i vari sistemi operativi, Honor of Kings primo su App Store e Genshin Impact invece numero uno dei ricavi sul Play Store.