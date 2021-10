Nintendo Switch al prezzo più basso degli ultimi due anni su Amazon

La versione classica di Nintendo Switch scende di prezzo su Amazon come non accadeva da due anni. Scorte limitate e spedizione inclusa.

Nintendo da ha poco annunciato la nuova versione di Nintendo Switch, ribattezzata modello OLED per il nuovo schermo di cui sarà dotata, ed ecco che la versione classica della console, in vista dell’uscita della nuova il prossimo ottobre, scende di prezzo su Amazon come non accadeva da quasi due anni. Da oggi e fino ad esaurimento scorte Nintendo Switch può essere acquistata a 272,00 euro invece di 329,99 euro, sia nella versione più venduta Blu/Rosso Neon che in quella di colore Grigio.

Lo storico su Amazon ci dice che si tratta del prezzo migliore degli ultimi due anni. Nel settembre 2019, infatti, la console di casa Nintendo venduta a spedita da Amazon era scesa a 269,67 euro, un minimo storico mai più raggiunto. Oggi, però, ci andiamo vicini e, con spedizione veloce inclusa nel prezzo per gli utenti di Amazon Prime, possiamo portarcela a casa con un risparmio del 18%.

Entrambe le versioni di Nintendo Switch sono dotate di uno schermo da 6,2″ di tipo capacitivo multi-touch e ogni confezione include:

la console Nintendo Switch

i due controller Joy-Con

la base per Nintendo Switch

i laccetti per i Joy-Con

un cavetto HDMI

Adattatore AC/DC

Nintendo Switch (Grigio) La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (grigio), un Joy-Con destro (grigio), impugnatura joy-con e alimentatore. Compra su Amazon

I migliori giochi per Nintendo Switch

Il prezzo da non perdere riguarda la versione base di Nintendo Switch, senza alcun gioco incluso nella confezione, ma su Amazon non avete che l’imbarazzo della scelta, a cominciare dall’imperdibile Ring Fit Adventure che per settimane è stato introvabile pressoché ovunque.

Ring Fit Adventure - Nintendo Switch I giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro. Compra su Amazon