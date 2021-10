Prime Video, 5 film da non perdere a ottobre 2021

I migliori film originali Prime Video di ottobre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da After 3 a Most dangerous game.

Tra le novità Prime Video di ottobre 2021 c’è più di qualche film che vale la pena di tenere in considerazione. Prime e seconde visioni che arrivano in streaming, alcuni dopo alcuni brevi periodi al cinema, come Spiral – L’eredità di Saw in uscita il 22 ottobre, o l’atteso After 3, pronto a sbarcare sulla piattaforma il 29 ottobre.

Da non dimenticare poi una serie di pellicole cinematografiche tra cui Balla coi lupi, The Fighter e Lara Croft: Tomb Raider. Ma quali sono i migliori film Prime Video di ottobre 2021? Ne abbiamo raccolti 5 in questo articolo.

I migliori film Prime Video di ottobre 2021

Torna la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin e approda sulla piattaforma di Amazon il documentario su Pauli Murray. Ecco cosa non dovreste lasciarvi sfuggire questo mese.

Most dangerous game

La pellicola, disponibile dal 1 ottobre, racconta la storia del malato terminale Dodge Maynard, che, per prendersi cura della moglie incinta, accetta disperatamente di partecipare a un gioco mortale in cui presto scopre di essere la preda, non il cacciatore. Most dangerous game si avvale di un cast di tutto rispetto, a partire da Christoph Waltz, passando per Liam Hemsworth e Sarah Gadon. Si tratta di un film che può essere di grande interesse per chi ha appena finito la serie TV del momento, vale a dire Squid Game su Netflix. D’altro canto si incentra sempre su un gioco di sopravvivenza, con una storia ben scritta e recitata.

My Name is Pauli Murray

Docufilm sull’avvocato all’avanguardia, attivista e sacerdotessa Pauli Murray, che racconta il suo percorso personale e l’impegno per la giustizia sociale. In qualità di giovane afroamericana cresciuta nel sud della segregazione, ha lottato con nozioni più ampie di identità di genere, capendo cosa significasse esistere al di là delle categorie e delle norme culturali fino a quel momento accettate. Diretto da Julie Cohen e Betsey West, My Name is Pauli Murray è disponibile nel catalogo dal 1 ottobre.

The Manor

Gli appassionati di cinema horror saranno probabilmente felici di sapere che l’8 ottobre è il turno di The Manor, un racconto gotico con un tocco moderno. La storia ruota intorno a Judith Albright, che dopo un lieve ictus si trasferisce in una struttura di residenza assistita con un’ottima reputazione, la Golden Sun Manor. Tuttavia, strani eventi e visioni convincono la donna che una presenza sinistra stia infestando l’edificio e, mentre i residenti iniziano a morire misteriosamente, gli avvertimenti di Judith vengono liquidati come fantasie. Così, senza nessuno dalla sua parte, la protagonista dovrà cercare di fuggire dal maniero.

Madres

Sempre l’8 ottobre è la volta di Madres, altro horror stavolta incentrato su una giovane coppia, in attesa del primo figlio, che si trasferisce in una cittadina californiana degli anni ’70. Beto e Diana, questo il nome dei due coniugi, si ritrovano così in un ranch: mentre a lui è stato offerto di lavorare alla gestione della fattoria, lei inizia a esplorare il posto e trova un macabro talismano oltre a una scatola contenente gli effetti personali dei precedenti residenti. Le sue scoperte la porteranno a una verità più inquietante di quanto potesse immaginare.

After 3

A fine mese, il 29 ottobre per l’esattezza, raggiunge la piattaforma il film After 3, che continua a raccontare la love story di Tessa e Hardin. Minacciata dal comportamento imprevedibile di lui e dai preparativi per il trasferimento di lei, che vuole inseguire il lavoro dei suoi sogni, la relazione della coppia sarà messa a dura prova, complici anche le rivelazioni sulla famiglia di Hardin che vengono alla luce. Alla fine i due protagonisti, interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, dovranno decidere se vale la pena lottare per il loro amore o se sarà meglio chiudere.

