Amazon Prime Prova Prima, Paga Poi: 7 giorni per provare gratis gli abiti. Ecco come funziona

Amazon lancia in Italia il servizio Prime Prova Prima, Paga Poi: prova gratis i capi d’abbigliamento per 7 giorni e scegli quali pagare o restituire.

In casa Zalando forse oggi stanno un po’ tremando. Amazon, dopo tre anni di test negli Stati Uniti, ha lanciato oggi in Italia il nuovo servizio dedicato alla moda che ci permette di ricevere a casa vestiti e capi di abbigliamento, provarli con calma per sette giorni e restituire quelli che non ci soddisfano, pagando soltanto quelli che decidiamo di tenere. La novità risponde al nome di Prime Prova prima, paga poi ed è inclusa nell’abbonamento annuale ad Amazon Prime, senza alcun costo aggiuntivo.

La grande novità Prime Prova prima, paga poi è appena sbarcata in Italia per tutti gli utenti dopo una fase di test a cui hanno partecipato una serie di utenti selezionati dalla stessa Amazon.

Come funziona Amazon Prime Prova Prima, Paga Poi di Amazon

Prime Prova prima, paga poi è facilissimo da utilizzare. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo e scegliere fino a 6 articoli di moda venduti e spediti da Amazon e assicurarsi che sia spuntata la voce “Prime Prova Prima, Paga Poi”. A quel punto, senza dover pagare nulla, dovrete cliccare su Procedi all’ordine Prime Prova Prima, Paga Poi per fare l’ordine.

I capi selezionati per la prova vi verranno recapitati a casa e dal momento della consegna effettuata avrete a disposizione 7 giorni per provare con tutta calma. Accedendo alla pagina “I Miei Ordini” potrete poi contrassegnare gli articoli che volete tenere e quelli che intendete restituire. Utilizzando lo stesso pacco e l’etichetta di reso prepagata inclusa nel pacco vi basterà inserire i capi che volete restituire e consegnate il pacco presso la sede di ritiro più comoda entro 7 giorni dalla fine del periodo di prova di 7 giorni.

Amazon spiega che gli articoli non ti verranno addebitati finché non completi l’acquisto su Amazon.it durante il periodo di prova di 7 giorni. Se non completi il checkout online nella sezione I miei ordini entro la fine del periodo di prova di 7 giorni, ti addebiteremo il costo di tutti gli articoli dell’ordine.

