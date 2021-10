Govee lancia gli sconti di Halloween, attivi già da oggi

Sconti fino al 25% per un’ampia gamma di lampade e strisce a LED, dal design gradevole e ricche di funzioni, da oggi a un prezzo imperdibile.

Fra le aziende che producono lampade a LED colorate, ideali per la decorazione della casa e per creare atmosfere suggestive e adatte ad ogni momento, Govee si sta distinguendo – e ha recentemente portato in Italia alcune fra le sue lampade dal design più curato – combinando un’ottima resa cromatica con scene preimpostate. Tutti i prodotti sono gestibili con l’app Govee Home, raggruppati per la gestione simultanea, e possono essere controllati con Alexa e Assistente Google.

Da oggi e fino ad Halloween l’azienda cinese propone sconti su alcuni fra i suoi prodotti più apprezzati, arrivando fino al 25% o con sconti incrementali in base alla quantità acquistata.

Fra i prodotti in sconto si distingue Govee Lyra, una piantana dal design minimale – e la nostra personale preferita – in grado di raggiungere un’intensità di ben 1500 lumen e di illuminare una stanza intera con scene a colori o ritmate. Facile da montare, Lyra rende meglio in prossimità di un angolo con parete chiara e ha oltre 25 scene preimpostate, con colori variabili a gradiente grazie ai LED RGBIC.

Anche Govee Glide, ultima arrivata nello store europeo, ha LED RGBIC e diverse scene preimpostate, a colori e ritmate grazie al microfono integrato. Glide è composta da sei segmenti lineari e da un modulo ad angolo, e può essere applicata sulla parete nella conformazione preferita, ad esempio dietro al divano o allo schermo. Ideale anche per una postazione gaming, Glide arriva a 800 lumen ed è in offerta con il 20% di sconto.

Sconto del 20% anche per l’articolo più venduto dello store Govee, le strisce a LED RGBIC per TV Govee Immersion con camera ColorSense in grado di analizzare e riprodurre i colori della televisione, creando così un’esperienza ancor più immersiva durante la visione di film in streaming. Ma non solo, infatti Immersion ha anche la possibilità di riprodurre scene ritmate seguendo la musica nella stanza, da sola o combinata con altri prodotti Govee.

Chi invece volesse delle strisce RGBIC per la casa, ad esempio per decorare una nicchia o una mensola può optare per una striscia a LED classica, con promozioni disponibili sia per la versione standard che per quella con uno strato protettivo trasparente, entrambe in grado di riprodurre più colori contemporaneamente e di seguire il ritmo della musica grazie al microfono integrato nel controller.

Completano le promo di Halloween le Govee Flow Plus e Flow Pro, barre luminose da tavolo ideali per essere posizionate ai lati della TV, le seconde con cam inclusa per riprodurre i colori dello schermo; la lampada da tavolo Govee Aura, con design curato e anch’essa in grado di riprodurre diversi colori contemporaneamente con scene a colori e a ritmo di musica, perfetta anche per il comodino vicino al letto; e le lampadine E27 da inserire in qualsiasi altra lampada abbiamo già in casa. Per questi ultimi è attiva una promo a quantità: più se ne ordinano e più aumenta la percentuale dello sconto!

Ma non è tutto: ogni giorno Govee lancia delle offerte flash con sconti ulteriori; quindi, occhio alla pagina dedicata alle promo di Halloween per portarvi a casa prodotti come, ad esempio, la lampada portatile da tavolo Govee Ambient scontata fino al 50%.

Ricordiamo che tutti gli ordini fatti sullo store europeo di Govee sono spediti dall’Unione Europea, quindi non c’è rischio di incorrere in tasse di importazione. Inoltre, è possibile pagare con PayPal e l’azienda accetta resi entro i 30 giorni dall’acquisto qualora non si fosse soddisfatti.