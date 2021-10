Dopo 20 anni torna il Nokia 6310: versione 2021 a 59 euro!

Siete in vena di nostalgia tech? Ci pensa HMD Global: ecco il nuovo Nokia 6310 con tutte le caratteristiche dell’ordine.

Chi non muore si rivede, o quasi. HMD Global, fresco di annuncio del nuovo tablet Nokia T20, ha deciso di puntare sulla nostalgia e annunciare l’arrivo anche in Italia del nuovo Nokia 6310, versione aggiornata al 2021 di un grande classico uscito ormai 20 anni fa.

Il nuovo smartphone riprende le iconiche e inconfondibili linee del Nokia 6310 originale, così come la distintiva durata della batteria, l’indistruttibile design e l’immancabile classico degli anni 90: “Snake”. E gli omaggi non si fermano qui: pulsanti più grandi, menu zoomato, radio FM wireless come si usava fino a qualche anno fa,

La scocca del Nokia 6310 ha un rivestimento in policarbonato abbastanza resistente da sopportare i colpi e gli urti della vita quotidiana. Se ricordate lo storico Nokia 6310, lo avete apprezzato e amato negli anni, siete pronti per ritrovare quella sicurezza in questo nuovo dispositivo davvero economico: appena 59 euro per avere tra le mani uno smartphone compatto e resistente e con tutte le funzionalità base che servono per comunicare come qualche anno fa.

Nokia 6310 ha uno schermo curvo da 2,8 pollici che sarà sufficiente per leggere e rispondere ai messaggi, chiamare e ricevere chiamate e, ovviamente, giocare a Snake e altri giochi che potete trovare già installati sul dispositivo.

Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global, ha dichiarato:

‘Non li fanno più come una volta’ è una frase che abbiamo rinnegato. Offriamo ancora quella qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi. Abbiamo recentemente lanciato il nuovo Nokia XR20,

uno smartphone pensato per durare che, ai miei occhi, è come un moderno Nokia 3310 racchiuso in uno smartphone; e ora il Nokia 6310 è tornato ed è migliore che mai. Per tutti gli amanti dei feature phone, incarna l’iconico modello originale e, se il suo schermo curvo da 2,8 pollici può essere una novità, il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi. Dopo essere passato alla storia come uno dei pionieri che nel 2001 hanno portato i cellulari nel mainstream, il suo impatto 20 anni dopo non mi sorprende anzi, è una tradizione che il nuovo Nokia 6310 prolungherà nei prossimi 20 anni.

Il nuovo Nokia 6310 è disponibile in Italia nei colori nero e verde al prezzo di 59 euro.