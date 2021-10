Halo Infinite, oggi pomeriggio verrà svelato il gameplay

La modalità campagna di Halo Infinite verrà finalmente mostrata al pubblico dopo le pesanti critiche ricevute all’Xbox Games Showcase del 2020.

Oggi è il giorno di Halo Infinite. Microsoft e 343 Industries, infatti, questo pomeriggio alle ore 15:00 italiane sveleranno l’attesa modalità single player del gioco. Per i fan della saga, che hanno ormai avuto modo di toccare con mano il comparto multigiocatore grazie alla beta del multiplayer, sarà dunque l’occasione per scoprire i dettagli relativi alla campagna dell’attesissima esclusiva Xbox, e vedere una versione quasi definitiva del prodotto.

Tutte le versioni di Halo Infinite

Halo Infinite doveva essere un titolo che avrebbe dovuto fare addirittura da ponte tra due generazioni di console, uscendo questo mese di novembre sia su Xbox One che sulle nuove Xbox Series X e S. Ma poi Microsoft aveva deciso di rinviarne l’uscita dopo le pesanti critiche ricevute dopo l’Xbox Games Showcase del 23 luglio 2020. Durante quell’evento, infatti, era stata mostrata una demo di gameplay del gioco che aveva deluso tutti i fan, i cui feedback negativi non avevano tardato a inondare il web. A quel punto Halo Infinite venne <strong>rinviato ufficialmente al 2021</strong> da Microsoft.

<em>”Abbiamo preso la difficile decisione di spostare l’uscita del gioco al 2021 per assicurarci che il team abbia a disposizione il tempo necessario per offrire un’esperienza di Halo all’altezza della nostra visione”</em>, scrisse in proposito Chris Lee, capo di 343 Industries, in una lettera aperta rivolta ai fan.

Ma ormai è acqua passata e oggi scopriremo finalmente la nuova avventura di Halo. Ricordiamo che il gioco arriverà su Xbox One, Xbox Series S|X, PC e su Xbox Game Pass l’8 dicembre 2021. Ma non è tutto: il titolo verrà infatti accompagnato da una nuova console Xbox Series X a tema, e da un esclusivo Controller Wireless per Xbox Elite Series 2 – Halo Infinite, entrambi in edizione limitata. I due nuovi hardware saranno disponibili a partire dal 15 novembre, ma sono già pre-ordinabili sul Microsoft Store, rispettivamente al prezzo di €549,99 e di €199,99. Infine Seagate e Razer rilasceranno un hard disk e delle cuffie, sempre dedicati al franchise.