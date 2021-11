Come creare gratis un account su Binance per acquistare criptovalute

Se state pensando di iniziare a investire in criptovalute, a cominciare da Bitcoin, ecco come creare gratis un account su Binance.

Sempre più persone, complice il prezzo di Bitcoin che in questi giorni sta raggiungendo vette mai toccate prima, si stanno avvicinando al mondo delle criptovalute come alternativa ai più tradizionali investimenti. Avvicinarsi a questo mondo, come vi abbiamo già anticipato, può non essere facilissimo, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia e non ha neanche una prima infarinatura sulle criptovalute e sul loro funzionamento, ma la buona notizia è che rispetto a qualche anno fa è davvero semplice muovere i primi passi e fare esperienza con le criptovalute. Il modo più semplice, anche per noi utenti italiani, è affidarsi ad un exchange serio e affidabile, vere e proprie piattaforme di scambio di criptovalute che ci permettono di convertire le nostre valute fisiche – dollari, euro, sterline etc – in un corrispettivo in valuta digitale. Gli exchange più famosi e affidabili sono Binance, Coinbase o Crypto.com, ma oggi vogliamo concentrarci su quello che, a nostro avviso, è il più semplice da utilizzare per gli utenti italiani: Binance. Vediamo insieme come muovere i primi passi e come creare gratis un account su Binance per iniziare ad investire in criptovalute.

Binance è davvero uno dei migliori exchange al Mondo, classificato al primo posto da CoinGeko con un punteggio di 10. Solo per fare un confronto – e vi invitiamo a confrontare la classifica a questo indirizzo – il più famoso eToro che da mesi spende migliaia di euro in pubblicità nel nostro Paese, è fermo al 42esimo posto con un punteggio di 8. Non solo Binance ha ottenuto il punteggio massimo, ma è anche tra gli exchange con le tariffe più basse per l’acquisto e la vendita di criptovalute.

Cosa serve per creare un account su Binance

Prima di guidarvi nella creazione di un account su Binance, vi facciamo un piccolo riepilogo di tutto quello che vi serve:

indirizzo email

numero di telefono

Per effettuare la verifica del vostro account, e dormire sonni più tranquilli sul fronte della sicurezza, dopo aver creato un account dovete provare a Binance di essere chi dite di essere. Per farlo vi verrà chiesto di verificare la vostra identità fornendo una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

A questo vi suggeriamo di aggiungere un ulteriore metodo di sicurezza: Google Authenticator, da attivare direttamene dal vostro pannello di Binance.

Come creare gratis un account su Binance per investire in criptovalute

Creare un account su Binance, come dicevamo in apertura, richiede pochi minuti. Il primo passo, dopo esservi collegati a questo indirizzo è quello di scegliere il proprio Paese di residenza – Italia nel nostro caso – ed inserire il proprio indirizzo email e una password che potete creare all’istante. Il nostro suggerimento è quello di scegliere una password complessa e unica, non utilizzata per altri account da voi creati in passato.

È sufficiente cliccare su Crea Conto per completare la procedura. Binance vi invierà una comunicazione al vostro indirizzo email con un link in cui cliccare per attivare il vostro nuovo account.

A questo punto avete creato un account, ma per iniziare a trasferire fondi e acquistare criptovalute è necessario un passaggio aggiuntivo, la verifica della vostra identità che abbiamo già menzionato in apertura.

Come verificare la vostra identità su Binance

Binance al momento permette di trasferire fondi e acquistare criptovalute direttamente con carta di credito e carte ricaricabili. I fondi saranno disponibili all’istante sul vostro account su Binance, ma è necessario che la carta utilizzata per trasferire i fondi sia intestata allo stesso proprietario dell’account su Binance. Binance deve rispettare le regolamentazioni a livello europeo e italiano e per questo necessita di verificare la vostra identità.

Dopo aver abilitato la verifica via SMS e quella via email – e anche quella con Google Authenticator per dormire sonni ancora più tranquilli – dovrete recarvi nel menu principale di Binance, cliccare sull’icona del vostro account e scegliere Identificazione. Da lì, selezionando la voce Verifica, Binance vi permetterà di caricare una copia digitale di un vostro documento d’identità ed inserire i vostri dati personali:

Nome e cognome

Data di nascita

Indirizzo di residenza

La foto di un tuo documento di identità

Una foto (selfie) del tuo viso

Binance verificherà nel giro di pochi minuti che la foto presente sul vostro documento d’identità corrisponda al selfie che vi siete scattati. A quel punto, dopo aver ricevuto la conferma da Binance, sarete pronti per acquistare la vostra prima criptovaluta.

Come acquistare criptovalute su Binance



Come dicevamo poco fa, al momento Binance non permette di trasferire fondi tramite bonifico bancario, ma soltanto tramite carte di credito o carte ricaricabili. Per acquistare subito una criptovaluta a vostra scelta, o una porzione di criptovaluta come nel caso di Bitcoin, vi basterà:

Selezionare Compra Cripto dal menu principale di Binance

dal menu principale di Binance Scegliere Carta di credito-Debito

Inserire la somma in EURO che volete investire

Selezionare la criptovaluta da acquistare scegliendola dal menu a tendina

Di default l’acquisto è impostato su Bitcoin (BTC), ma se siete interessati ad una qualsiasi altra criptovaluta disponibile su Binance potete selezionarla dal menu e procedere con l’acquisto.

Facciamo un esempio. Se volete investire 200 euro in Bitcoin vi basta inserire 200 euro nel primo campo, come nello screenshot qui sopra, per avere in tempo reale la quantità di Bitcoin che riceverete (0.003667 BTC al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo). Basterà selezionare Continua per completare la procedura.

La quantità di Bitcoin acquistata sarà disponibile nel vostro account Binance e da lì potrà essere gestita in totale libertà: potete decidere di utilizzare quella porzione di Bitcoin per acquistare altre criptovalute o lasciarla come investimento e ritirarla quando vorrete.