Come comprare Bitcoin in modo sicuro e veloce

La corsa ai Bitcoin è già partita e non tutti sanno che si possono spendere anche soltanto 15 euro: ecco come acquistare subito Bitcoin.

Bitcoin. Ormai anche i media generalisti, soprattutto in questi giorni in cui si sta assistendo ad un momento in crescita per le criptovalute, parlano quasi quotidianamente di Bitcoin, il re delle crypto, e il motivo non è soltanto legato all’andamento in salita delle ultime settimane, ma al fatto che l’adozione di Bitcoin e delle criptovalute più in generale sta aumentando a livelli esponenziali e sempre più persona si stanno muovendo per comprare Bitcoin.

Solo poche settimane fa lo stato di El Salvador ha reso Bitcoin (BTC) una valuta legale nel Paese e ha fatto dei cospicui investimenti – acquistando Bitcoin a più riprese nelle ultime settimane con tanto di annunci pubblici su Twitter – al punto da aver annunciato la costruzione di 20 scuole nel Paese soltanto utilizzando i guadagni ottenuti grazie alla crescita di Bitcoin. I miliardari hanno iniziato da tempo ad investire in Bitcoin o Ethereum (ETH) invece che sull’oro e conferme simili sono arrivate anche da JPMorgan. E le criptovalute non lasciando indifferenti neanche le celebrità: l’attrice Reese Witherspoon ha annunciato poche settimane fa di aver acquistato Ethereum (ETH), la popstar Mariah Carey sta promuovendo Bitcoin e l’attore Matt Damon ha avviato una collaborazione con l’exchange Crypto.com. E Binance, uno tra gli exchange più affidabili e sicuri disponibili anche in Italia, è diventato il main sponsor della SS Lazio. Ma come si fa a comprare Bitcoin?

Come comprare Bitcoin (o altre criptovalute): serve un exchange

Abbiamo pensato di realizzare una piccola guida per spiegare come è possibile acquistare Bitcoin in pochi passaggi e, soprattutto, in modo semplice. I tempi sono cambiati molto rispetto a qualche anno fa e oggi sono a decine gli exchange affidabili che ci danno la possibilità di caricare in modo semplice i nostri euro e acquistare criptovalute con un solo click, gestire il nostro portfolio in modo chiaro e sicuro, tenere sotto controllo l’andamento del mercato e piazzare ordini di vendita o di acquisto così da mettere al riparo le nostre criptovalute da un andamento troppo volatile.

Questa premessa per dire che per acquistare Bitcoin (BTC) è necessario passare per piattaforme di scambio di criptovalute che permettono di convertire le nostre valute fisiche – dollari, euro, sterline etc – in un corrispettivo in valuta digitale. I più famosi e utilizzati al mondo, nonché i più affidabili, sono Binance, Coinbase e Crypto.com Exchange (A questo indirizzo potete trovare l’elenco dei migliori exchange al Mondo con tanto di punteggio di affidabilità). Binance, tra tutti, è il più facile da utilizzare ed è anche quello col maggior numero di criptovalute disponibili per lo scambio. Esistono centinaia di piattaforme di scambio di criptovalute, ma prima di scegliere quella che pensate faccia più al caso vostro verificate sempre che questi exchange siano autorizzati a offrire i propri servizi online e nel Paese in cui siete residenti. Verificate, inoltre, che le società alle spalle di queste piattaforme abbiano i requisiti idonei a operare e confrontate sempre le opinioni degli utenti prima di scegliere l’exchange.

Abbiamo scelto di utilizzare Binance per questa piccola guida introduttiva all’acquisto di Bitcoin, ma i passaggi da seguire sono gli stessi anche per gli altri exchange più affidabili e utilizzati. Se non avete ancora un account su Binance potete seguire questa guida e iscrivervi all’exchange.

Una volta creato un account su Binance per acquistare Bitcoin avrete due possibilità:

Acquistare Bitcoin direttamente con carta di credito o carta ricaricabile: in questo modo acquistate Bitcoin o altre criptovalute secondo il cambio attuale.

Trasferire fondi su Binance (sempre con carta di credito o ricaricabile) e usare quei fondi, EURO nel nostro caso, per piazzare un ordine di Bitcoin al prezzo che preferite.

Il vantaggio del primo metodo è chiaro: acquistiamo subito Bitcoin al cambio di quel momento. Le criptovalute sono ben più volatili del mercato tradizionale e in alcuni casi il prezzo a cui si è acquistata una criptovaluta può fare la differenza sui guadagni. Facciamo un esempio: al momento della stesura di questo articolo, 1 Bitcoin vale 53.096 euro (ovviamente è possibile acquistare anche una piccolissima parte di un BTC, anche solo 15 euro di Bitcoin). Due giorni fa 1 Bitcoin valeva 55.000 euro e una settimana fa il re delle crypto era sceso a 51.000. Più è basso il prezzo di acquisto, maggiore sarà il guadagno quando il valore crescerà. Oggi chi acquista Bitcoin come investimento sul lungo periodo non si preoccupa troppo del prezzo di acquisto.

Chi, invece, vuole giocare un po’ di più, provare a vendere non appena il prezzo sale per poter ricomprare al prossimo calo, ha un maggiore interesse a puntare ad un prezzo di acquisto il più basso possibile. Facciamo un esempio: oggi 1 Bitcoin 53.096 euro, ma io punto ad acquistarlo a 51.000 euro per poterlo poi rivendere quando raggiungerà 60.000. Coi fondi disponibili su Binance posso piazzare un ordine di Bitcoin a 51.000 e attendere il prossimo calo di Bitcoin senza troppe preoccupazioni, sapendo che non appena Bitcoin raggiungerà il valore di 51.000 euro il mio acquisto partirà in automatico. Allo stesso modo, dopo aver acquistato Bitcoin, posso piazzare un ordine per fare in modo che Binance venda i nostri Bitcoin non appena la criptovaluta raggiungerà quel valore.

Come acquistare Bitcoin con carta di credito o di debito

Il modo più facile per acquistare Bitcoin è farlo direttamente con carta di credito o di debito. Per farlo vi basterà entrare su Binance e cliccare su Compra Crypto nel meno principale e scegliere Carta di credito-debito.

A questo punto vi trovate davanti una schermata in cui comprare o vendere Bitcoin e altre criptovalute. Per comprare Bitcoin dovrete scegliere la quantità di euro da spendere per ottenere un cambio in tempo reale. Spendendo 200 euro, ad esempio, riceveremo 0.003756 Bitcoin (BTC).

Cliccando su Continua vi verrà confermato il tasso di cambio e vi sarà data la possibilità di inserire i dati della vostra carta di credito. Un altro click su Continua vi farà completare l’acquisto. Fatto: ora siete proprietari di Bitcoin.

Cliccando su Wallet nella barra in alto a destra su Binance accedere al vostro portafoglio col saldo attuale. Lì trovate la quantità di Bitcoin in vostro possesso o di altre criptovalute che potete acquistare su Binance e gestirli come meglio credete. Potete richiedere gratuitamente la carta di credito di Binance ed usare le vostre criptovalute per pagare ed effettuare acquisti oppure lasciarle lì in attesa che aumentino di valore.

Come acquistare Bitcoin usando fondi già disponibili

Se preferite puntare ad acquistare Bitcoin ad un prezzo più basso di quello attuale potete utilizzare l’exchange messo a disposizione di Binance dopo aver già trasferito degli EURO su Binance. Per farlo dovete cliccare su Compra Crypto nel menu principale di Binance e scegliere Deposito con carta.

La schermata è simile a quella descritta poco sopra per l’acquisto diretto con carta: dovete scegliere la valuta da depositare, EURO nel nostro caso, e selezionare Carta Bancaria. Cliccando su Continua vi verrà chiesto di inserire la quantità di EURO da depositare, selezionare la carta di credito o inserirne una nuova, e cliccare su Conferma per completare la procedura. Fatto questo avrete una certa quantità di euro da utilizzare per acquistare criptovalute.

Collegatevi all’exchange di Binance a questo indirizzo (a questo indirizzo e assicuratevi che il cambio sia BTC/EUR, come mostrato in foto.

In un primo momento questa schermata può sembrare difficile da navigare, ma il suo utilizzo è più semplice del previsto. Alla voce Prezzo dovrete inserire il valore a cui puntata ad acquistare Bitcoin (51.000 euro ad esempio) e alla voce Totale la quantità di euro che volete spendere (200 euro nel nostro caso). L’exchange ci dirà che spendendo 200 euro riceveremo 0,00400 BTC quando il valore di Bitcoin sarà di 50.000 euro. Cliccando su Compra BTC piazzerete l’ordine, ma non acquisterete subito Bitcoin: se e quando il valore di Bitcoin scenderà a 50.000 euro Binance farà partire il vostro ordine e acquisterà per voi 200 euro di Bitcoin.

Va da sé che piazzando un ordine troppo basso il rischio che non parta è alto, soprattutto se Bitcoin è già salito molto e potrebbe non scendere più sotto una certa soglia. In qualsiasi momento potete annullare l’ordine e piazzarne uno con un prezzo di acquisto più alto. Una volta che l’ordine sarà stato eseguito, i fondi acquistati saranno disponibili nel nostro portafoglio su Binance.