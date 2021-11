Prime Video, 5 serie TV da non perdere a novembre 2021

Tutte le serie TV Prime Video che terranno compagnia agli abbonati durante il mese di ottobre 2021, da La Ruota del Tempo a Vita da Carlo.

Anche Prime Video aggiorna il proprio catalogo periodicamente per stare al passo di Netflix e Disney+. Così, il mese di novembre 2021 porta con sé interessanti novità sulla piattaforma di Amazon. Non soltanto per quanto riguarda i film, ma anche sul fronte delle serie TV.

Ma quali sono gli show più attesi dell’undicesimo mese dell’anno? Li abbiamo raccolti in questo articolo.

Le migliori serie TV Prime Video di novembre 2021

Dall’atteso fantasy La ruota del tempo alla prima serie TV di Carlo Verdone, ecco i 5 show che non dovreste lasciarvi scappare nel mese di novembre.

Vita da Carlo

L’attore e regista romano interpreta se stesso in una serie comedy composta da 10 episodi: una vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione e in cui Verdone rivela aspetti inediti della propria personalità attraverso il solito humour “all’italiana”. Uno show che potrebbe regalare agli spettatori momenti esilaranti. La serie è stata scritta, diretta e interpretata da Verdone ed è interamente ambientata a Roma. A recitare accanto al noto attore protagonista ci sono Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri. Vita da Carlo è disponibile dal 5 novembre.

Always Jane

Il 12 novembre è il turno di Always Jane, miniserie in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la propria famiglia per andare al college. Si tratta di uno show che mostra come una famiglia, nonostante il clima politico e sociale di oggi talvolta avverso, sia in grado di affrontare la vita quotidiana con umorismo, superando ogni ostacolo. L’amore incondizionato dei Noury, infatti, permetterà a Jane di vivere in modo autentico e senza compromessi.

La Ruota del Tempo

Ambientata in un mondo in cui la magia può essere utilizzata solo da alcune donne, la storia di questa serie, tratta da una delle saghe fantasy più popolari di sempre, è incentrata su Moiraine, membro di un’organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente. Partendo da Two Rivers, Moiraine inizierà un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali dice di essere destinato a salvare o a distruggere l’umanità. Nello specifico, la serie è tratta dal best-seller fantasy di Robert Jordan, che ha venduto 90 milioni di copie in tutto il mondo, e uscirà su Prime Video il 19 novembre.

Hanna 3

La terza stagione di Hanna sarà disponibile dal 24 novembre e continuerà il viaggio della protagonista addestrata per essere un’assassina. Grazie all’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler, Hanna sta cercando adesso di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa. Mentre nuovi nemici iniziano a sospettare del suo complotto e lei si avvicina al proprio obiettivo, comincia a scoprire il vero potere dietro Utrax che la ostacola nel raggiungimento della libertà.

This is Us 5

Non è una serie originale Amazon, ma si tratta comunque di un appuntamento da non perdere questo mese. La stagione 5 di This is Us sarà disponibile dal 24 novembre e continuerà a raccontare le vicende della famiglia Pearson, tra gioie e dolori che hanno segnato le diverse fasi delle loro vite. Per chi non lo sapesse, infatti, la storia è narrata su tre archi temporali e proietta allo spettatore i momenti felici e tristi vissuti dai protagonisti, ovvero i tre fratelli Kevin, Kate e Randal, e i genitori Jack e Rebecca.

Quali di queste serie TV non vi perderete?