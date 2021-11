Gli smartwatch di Huawei in offerta fino al 47% su Amazon

Gli smartwatch e smartband di Huawei tornano in offerta su Amazon per il Black Friday anticipato con sconti fino al 47% sul prezzo di listino!

Le Offerte del Black Friday anticipato di Amazon sono arrivate e tra gli sconti che si susseguiranno per i prossimi giorni ci sono anche gli eleganti, versatili e duraturi smartwatch targati Huawei, a cominciare da quelli della serie HUAWEI Watch GT 2 che scendono fino al 47%.

La linea di smartwatch GT 2 di Huawei vanta: schermo ampio, design elegante e robusto e più di 200 combinazioni per personalizzare il quadrante, ma anche sensori che permettono di tenere sotto controllo la nostra intera giornata, dai passi all’attività fisica, dal battito cardiaco alla capacità massima di consumare ossigeno durante un allenamento incrementale.

Gli smartwatch GT 2 di Huawei ci restano vicini anche durante la notte, monitorando il sonno grazie alla tecnologia TruSleep 2.0 di Huawei che non si limita a valutare il nostro riposo, ma ci fornisce anche suggerimenti e consigli per dormire bene e senza interruzioni.

Gli smartwatch Huawei Watch Fit in offerta

A scendere di prezzo per l’evento di Amazon sono anche gli smartwatch della linea Watch Fit di Huawei. Display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici e 326 PPI e una durata della batteria di oltre 10 giorni con tecnologia di ricarica rapida. Il dispositivo è perfetto per gli amanti del fitness: fornisce 12 tipi di allenamenti rapidi animati come Exercise at Work, Full-Body Stretch, Ab ripper e comprende 44 dimostrazioni di movimenti standard.

Con la tecnologia HUAWEI TruSeen 4.0, il Watch Fit può monitorare accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale durante l’intera giornata, anche durante il sonno.

Huawei Band 6 in offerta

Se siete alla ricerca di un dispositivo più discreto ma comunque potente nel monitorare la vostra quotidianità, Huawei Band 6 fa sicuramente al caso vostro. Batteria da lunghissima durata, rilevazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue a seconda dei modelli, monitoraggio della frequenza cardiaca e tecnologia TruSleep 2.0 di Huawei per il monitoraggio del sonno sono soltanto alcune delle specifiche di Huawei Band 6, proposto in offerta in questi giorni.

Display : Schermo touch a colori AMOLED da 1,47″

: Schermo touch a colori AMOLED da 1,47″ Dimensioni : 43 x 25 x 11 mm

: 43 x 25 x 11 mm Peso : 18 g

: 18 g Bluetooth : Bluetooth 4.2

: Bluetooth 4.2 Resistenza all’acqua : 5 ATM

: 5 ATM Pulsanti : Schermo interamente touch + tasto Home

: Schermo interamente touch + tasto Home Batteria : 100 mAh

: 100 mAh Tempo di ricarica : 100 minuti

: 100 minuti Sensori: Sensore IMU a 6 assi (sensore di accelerazione, sensore giroscopio), sensore ottico di frequenza cardiaca, sensore indossabile a infrarossi

