Ecco 5 smartphone economici in offerta per il Black Friday di Amazon: un’occasione da non perdere per chi deve rinnovare il proprio telefono.

Siete a caccia di smartphone economici in offerta? Il Black Friday 2021 di Amazon sta proponendo in questi giorni centinaia di offerte che riguardano anche il settore tecnologia e ci permettono di acquistare un nuovo smartphone a prezzo ridotto e puntare ad un dispositivo di fascia medio-bassa ma con tutte caratteristiche di rilievo.

Ecco cinque smartphone di tutto rispetto, e già economici, che potete acquistare in offerta soltanto per i prossimi giorni.

POCO X3 Pro

Lo smartphone top di gamma della serie POCO, POCO X3 Pro, è pensato per un pubblico più orientato ai videogiochi su smartphone. Punta tutto sulle prestazioni e al processore Qualcomm Snapdragon 860 affianca una memoria UFS 3.1 per velocità di lettura e scrittura incredibili e la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, in grado di raffreddare il processore fino a 6 gradi per assicurare le massime prestazioni del dispositivo anche durante lunghe sessioni di gioco coi titoli più impegnativi.

Un display elegante, la batteria a lunga durata, la ricarica ultra rapida e l’incredibile qualità audio. Non da poco conto il comparto fotografico:

48MP fotocamera principale

fotocamera principale 8MP fotocamera ultra grandangolare

fotocamera ultra grandangolare 2MP sensore di profondità

sensore di profondità 2MP fotocamera macro

Smartphone economici in offerta: Nokia X20

È raro associare l’idea di benessere a un telefono, ma questo è l’effetto di un Nokia. Non solo perché Nokia X20 è un telefono fantastico, ma anche perché tutela l’ambiente. Viene fornito con una garanzia di 3 anni e una custodia compostabile al 100%, ideata per resistere all’utilizzo di tutti i giorni e sparire al termine del suo ciclo di vita. Un dispositivo di qualità progettato per durare nel tempo.

Con la nuova modalità multi-fotocamera Dual Sight scatti contemporaneamente da angolazioni diverse e, con il 5G, condividi i tuoi video in un istante. I 3 anni di aggiornamenti software e di sicurezza sono la garanzia che il telefono di domani sarà migliore di quello di oggi.

Samsung Galaxy A52s 5G

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung monta un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Da questo punto di vista è presente anche la funzionalità software e hardware chiamata Ram Plus, pensata per espandere la memoria di lavorazione, utilizzando lo storage interno e fornire così un’esperienza multitasking più veloce.

Ottimo poi il comparto fotografico con quattro sensori posteriori da 64MP, 12MP, 5+5MP, mentre frontalmente la fotocamera selfie si affida a un sensore da 30MP. Di buon livello anche la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W in grado di garantire due giorni di autonomia in base all’utilizzo, il tutto gestito dall’OS Android 11 e dalla One UI 3.1.

realme 8

realme 8 5G rende la tecnologia 5G accessibile a tutti. Sotto la scocca del nuovo dispositivo troviamo il processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, la già citata batteria 5.000 mAh con Smart 5G Power Saving e un display ultra fluido a 90 Hz.

Lo smartphone vanta una fotocamera quadrupla con AI, che include un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero.

Motorola Moto G 5G Plus

La velocità 5G è incredibile e con moto g 5G plus è alla portata di tutti. Scarica film in pochi minuti. Senti un audio nitido come se fossi nella stessa stanza con i tuoi compagni durante le videochat. Ottieni vittorie memorabili nei tuoi videogiochi con reattività in tempo reale.

In più, cattura ogni dettaglio grazie al sistema con quattro fotocamere da 48 MP. Puoi includere nei tuoi selfie una porzione della scena più ampia grazie all’obiettivo ultra-grandangolare. Rivivi al meglio tutti i momenti sull’ampio display immersivo CinemaVision e con la batteria in grado di garantirti fino a 2 giorni di autonomia.

