microSD SanDisk: sconti fino al 72% sul prezzo di listino

Le microSD di SanDisk a un prezzo mai visto. In queste ore, su Amazon, gli sconti arrivano fino al 62% sul prezzo di listino.

Le microSD sono fondamentali per immagazzinare immagini, video, documenti, in abbinamento a smartphone, tablet, fotocamere o anche computer laptop. Sono diventate talmente economiche che oramai si possono tranquillamente usare come media di backup per i dati più importanti, e oggi sono ancora più a buon mercato grazie agli sconti SanDisk di Amazon che arrivano fino a -62% rispetto al prezzo di listino.

Parliamo di unità di Classe 10 UHS U1 e prestazioni A1 con velocità di trasferimento fino a 100 MB/s (Prestazioni 64 GB-512 GB: velocità di lettura fino a 100 MB/s, e 16 GB-32 GB: velocità di lettura fino a 98 MB/) che permette di immagazzinare senza difficoltà flussi video Full HD (per 4K meglio la serie Extreme)

È perfetto per applicazioni multimediali non pesanti, e per l’abbinamento a dispositivi mobili; viene commercializzata nel formato microSDXC, ma include un adattatore per infilarla davvero ovunque.

I tagli in offerta sono soprattutto quelli intermedi, ma qualcosina si risparmia pure sui modelli di punta da 256GB, 400GB e oltre 512 GB.

Taglio Intermedio da 128GB SanDisk Ultra MicroSDXC 128GB SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1 da 128GB. Compra su Amazon

SanDisk Ultra MicroSDXC 200GB SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1 da 200GB Compra su Amazon

Taglio da 256GB SanDisk Ultra MicroSDXC 256GB SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1 da 256GB Compra su Amazon

Taglio da 400GB SanDisk Ultra MicroSDXC 400GB SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1 400GB Compra su Amazon

Il Non Plus Ultra SanDisk Ultra MicroSDXC 512GB SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1 512GB Compra su Amazon

Prestazioni al Top SanDisk SDSQXCZ Extreme PRO SanDisk SDSQXCZ Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di[...] Compra su Amazon

Con Adatattore SanDisk Extreme PRO microSDXC da 1 TB SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità[...] Compra su Amazon