Celly e Nilox: idee regalo per un Natale hi-tech

In vista del prossimo Natale ecco alcune idee regalo da Celly e Nilox, tra accessori per lo sport e prodotti tecnologici per la casa.

Gli accessori per lo sport e i prodotti tecnologici sono da sempre tra i regali più apprezzati per Natale. Ed è proprio in quest’ottica che Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – e Nilox – brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility – propongono un’ampia gamma di idee regalo che uniscono design e tecnologia per soddisfare ogni tipologia di utente. Dagli sportivi sempre in cerca di adrenalina a chi sogna un mezzo green per i propri spostamenti in città, fino agli amanti dei gadget hi-tech alla ricerca del prodotto giusto per comunicare, ecco di seguito una serie di idee regalo.

Natale hi-tech per la casa e lo sport

Tra i prodotti più interessanti della linea Celly troviamo CLICKRINGUSB, un treppiede da terra professionale in grado di estendersi fino a 160 cm. Dotato di ring light da 12” removibile e con diverse tonalità di luce, garantisce lo scatto perfetto in qualunque ambiente e condizione luminosa. Completa il kit il comodo telecomando multifunzione, attivabile grazie all’alimentazione tramite il cavo USB-A di 2 metri connesso al ring light. Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 34,99€.

Il dispositivo è disponibile anche in versione da scrivania a 24,99€ e in una versione Pro con design differente e soprattutto un sensore di movimento integrato, al costo di 49,99€. Per gli amanti dello sport, invece, al prezzo di 59,99€ ci sono gli smartwatch TrainerRound e TrainerWatch, compatibili con i dispositivi Android e iOS, che hanno caratteristiche simili ma design differenti: il display colorato full touch da 1,69’’ di TrainerRound ha infatti una forma circolare, mentre quello di TrainerWatch vanta linee squadrate. Ma le poposte sono tante e comprendono anche cuffie o supporti magnetici da bicicletta, giusto per fare degli esempi. Per tutte le offerte vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell’azienda.

Le proposte di Nilox

Per chi ama le attività all’aperto ed è alla ricerca di un’e-bike versatile senza rinunciare allo stile, Nilox propone J5, la bici a pedalata assistita perfetta sia per i percorsi urbani sia per il cicloturismo con batteria removibile SAMSUNG da 36 V-8Ah, che garantisce un’autonomia fino a 55 km, ruote da 26″ e cambio SHIMANO a 6 marce. Volendo si potrebbe anche abbinare una action cam dotata di doppio schermo a colori e schermo posteriore touch screen come il modello DUAL-S, per riprese fluide in 4K fino a 60fps, o la Mini WiFi 3, ideale per chi vuole qualcosa di più leggero per le sue riprese in movimento grazie ai numerosi accessori in dotazione, alla possibilità di registrare video in 4K a 30fps e di scattare immagini fino a 20MP. Nilox propone anche dei prodotti branderizzati NBA: per questi e per tutte le offerte vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell’azienda.