Come regalare un buono per DAZN ad amici e parenti

Donare ad amici, parenti e conoscenti un buono regalo per DAZN è facilissimo: bastano 2 minuti e i regali di Natale sono già fatti!

Il campionato di calcio prosegue a gonfie vele e con la stagione natalizia che ha ufficialmente preso il via torna a riproporsi, come ogni anno, il problema dei regali da fare. Perchè scervellarsi per giorni quando, soprattutto per i nostri amici sportivi e amanti del calcio, si potrebbe risolvere tutto in 2 minuti con un sentito buono regalo per DAZN, il servizio di streaming riuscito ad accaparrarsi i diritti per tutte le partite della Serie A di TIM fino 2024, incluse 266 partite in esclusiva?

La soluzione ci viene proposta da Amazon, dove è possibile acquistare carte regalo per DAZN in pochi istanti, senza muoversi da casa, da stampare o inviare via mail, scegliendo la cifra che si è disposti a spendere a partire da 29,99 euro.

Come acquistare un buono regalo DAZN

Il metodo più rapido per acquistare una carta regalo di DAZN è quello di collegarsi a questo indirizzo o cliccare sul box qui sotto e compilare i campi richiesti:

L’importo del buono regalo (scegliendo tra 29,99€, 79,90€ o 149,90€

L’indirizzo email del destinatario

Il nome del mittente

Un messaggio personale da allegare al buono DAZN

La quantità dei buoni regalo

La data in cui il destinatario riceverà il buono regalo (è possibile programmare l’invio fino ai 12 mesi successivi all’acquisto)

Una volta compilati tutti i campi si può procedere come per un qualsiasi altro acquisto su Amazon: acquista ora, scelta del metodo di pagamento e il gioco è fatto. Il destinatario riceverà una mail contenente un codice da inserire su Netflix per avere subito a disposizione la cifra ricevuta in regalo.

Come usare un buono regalo per DAZN

Come dicevamo poco sopra, utilizzare il buono DAZN è facile tanto quanto aprire l’app del famoso servizio di streaming: è sufficiente collegarsi al sito internet www.dazn.com/redeem ed inserire il codice ricevuto via mail nell’unico campo presente nella schermata.

Gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento a DAZN possono utilizzare il buono regalo per pagare l’abbonamento per il mese o i mesi successivi. Chi invece non si è ancora iscritto a DAZN potrà farlo usando il buono regalo ed iniziare subito tutte le partite disponibili senza neanche dover inserire un altro metodo di pagamento.